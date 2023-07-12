"У цьому й проблема": ніхто не знає, які умови потрібно виконати Україні для НАТО, — МЗС

За словами дипломата Дмитра Кулеби, у Альянса та Києва різні позиції про те, яким має бути членство. Робота із союзниками з цього питання триватиме.

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Україна не знає, які мають бути точні умови для того, щоб у майбутньому стати офіційно членом НАТО і хто їх має сформувати. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" 12 липня.

За його словами, у цьому й проблема, що всі говорять про виконані умови для членства в Альянсі, але ніхто їх не може озвучити або сформувати. Також немає інформації про те, ким саме вони мають бути прописані.

З цього можна зробити висновки, як зазначає Дмитро Кулеба, що в України і НАТО абсолютно різні позиції стосовно того, яким може бути членство.

"Ось у цьому і проблема. Ще раз наша позиція: існують усі умови для того, щоб запросити Україну стати членом НАТО. Тобто тут у нас взагалі принципово різні позиції. Їхня позиція — що є якісь умови, які потрібно виконати. Будемо працювати з союзниками для того, щоб воно все не завмерло на місці, а ми рухалися вперед", — ідеться в повідомленні.

Також очільник українського МЗС додав, що найконсервативніша позиція щодо запрошення до Альянсу у США та Німеччини, проте не все так однозначно.

Вашингтон відіграв велику роль у тому, щоб слово "запрошення" взагалі з'явилося в контексті саміту, хоч і не в тому формулюванні, на яке очікував Київ.

"І Німеччина теж, зрештою, не чинила опору. Тому світ трохи складніший, ніж просто чорне і біле", — підсумував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, 12 липня президент Польщі Анджей Дуда відреагував на рішення для України на саміті НАТО. Він вважає, що залишається надія на членство Києва в Альянсі за кілька років, однак ухвалених зараз рішень недостатньо.