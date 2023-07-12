"Відмінна взаємодія": САУ Krab знищила позиції ворожого екіпажу БПЛА (відео)

Українські захисники простежили за ворожим дроном, що дало можливість знищили екіпаж техніки, який здійснював керування з лісосмуги.

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Військовослужбовці 103 окремої бригади територіальної оборони провели успішну операцію разом з артилеристами 40 окремої артилерійської бригади, ліквідувавши позиції ворожого екіпажу БПЛА. Відео 12 липня опубліковано у Facebook підрозділу.

Тероборонівці використали засоби РЕБ, що дозволило зафіксувати орієнтовне місцеперебування квадрокоптера російських загарбників. Швидка координація дій із побратимами надала можливість поетапно простежити за переміщенням ворожого дрона. Бійці зафіксували точку приземлення, виявити екіпаж і відстежити місце, звідки ворог здійснював управління "пташкою".

Згодом українські артилеристи включилися до роботи. САУ Krab здійснили точний постріл.

"Відмінна взаємодія та чудовий результат. Разом до Перемоги! Слава Україні!" – йдеться у дописі.

Захисники також розповіли, що ворог намагається використовувати безпілотники на полі бою. Українці проводять комплекс заходів для, які дозволяють виявити такі цілі. Наполеглива праця ніколи не залишається без результатів.

Нагадаємо, 11 липня у ССО України повідомили, що за тиждень вдалося ліквідувати 9 одиниць ворожої техніки в районі Бахмута. Бойові машини тепер не заважатимуть українським підрозділам під час наступу. Знищені артустановки та важливі комплекси військ РФ – Р — 325У, станція РЕБ "Леєр", комплекси П-18 "Малахіт" та комплекс "Каста — 2Е2".

Також 11 липня миколаївські десантники знищили 152-мм САУ "Гіацинт-С" високоточним боєприпасам. Влучним вогнем із використанням високоточних боєприпасів було знищено ворожу самохідну гармату, яка вважається однією з основних у військах РФ. Згодом відбулася детонація боєкомплекту.