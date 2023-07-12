У НАТО заявили, що КНР кидає виклик безпеці блоку: Пекін різко відреагував, — ЗМІ

Столтенберг зазначив, що Китай кидає виклик заснованому на правилах міжнародному порядку, відмовляючись засудити війну Росії проти України, і погрожує острову Тайвань. Пекін, зі свого боку, виступив проти спроб Альянсу розширити вплив у його регіоні.

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Офіційний Пекін різко відповів на звинувачення НАТО в тому, що Китай кидає виклик інтересам і безпеці блоку, та виступив проти будь-яких спроб військового альянсу розширити свою присутність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, повідомляє Reuters.

У сформульованому комюніке, опублікованому під час проведення саміту у Вільнюсі, НАТО заявило, що Китайська Народна Республіка (КНР) кинула виклик її інтересам, безпеці та цінностям своїми "амбіціями та політикою примусу".

"КНР використовує широкий спектр політичних, економічних і військових інструментів для збільшення своєї глобальної присутності й проєктування могутності, зберігаючи водночас непрозорість щодо своєї стратегії, намірів і військового нарощування", — йдеться в комюніке глав держав НАТО.

"Зловмисні гібридні та кібероперації КНР, а також його конфронтаційна риторика й дезінформація націлені на союзників і завдають шкоди безпеці Північноатлантичного союзу", — йдеться в комюніке.

Представництво Китаю в Європі заявило 11 липня, що зміст комюніке, пов'язаного з Китаєм, ігнорує основні факти, спотворює позицію та політику Китаю і навмисно дискредитує Китай.

"Ми рішуче виступаємо проти й відкидаємо це", — йдеться в повідомленні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам на саміті, що хоча Китай не є "противником" НАТО, він дедалі більше кидає виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах, своєю "примусовою поведінкою".

"Китай дедалі більше кидає виклик заснованому на правилах міжнародному порядку, відмовляючись засудити війну Росії проти України, погрожуючи Тайваню та проводячи істотне нарощування військової потужності", — сказав він.

Раніше, 10 липня Фокус повідомляв, що Китай створює поліпшені кораблі на повітряній подушці. Нові десантні кораблі LCAC можуть зіграти не останню роль у потенційному вторгненні Китаю на Тайвань. Вони оснащені радаром управління вогнем, який дасть змогу виявляти й відстежувати ворожі кораблі та літаки й координувати удари по них.

Нагадаємо, Китай здійснив прорив у розробці безпілотних кораблів і вже приймає їх на озброєння. Вони швидші та маневреніші за традиційні військові судна, тож можуть їх супроводжувати або ж самостійно виконувати завдання в будь-який час доби.