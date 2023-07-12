Саміт НАТО: Байден дозволив собі "фамільярність", звертаючись до Зеленського, — ЗМІ

У своїй промові президент США Джо Байден назвав українського лідера Володимира Зеленського на ім'я, а не на прізвище, що не прийнято в офіційних зверненнях. Країни G7 взяли на себе зобов'язання постачати Україні військове обладнання для наземних, морських і повітряних операцій.

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На другий день саміту НАТО у Вільнюсі президент США Джо Байден у своєму публічному виступі зазначив, що щойно завершилася перша зустріч у форматі Україна — НАТО, а всі союзники погодилися з тим, що майбутнє України — серед країн Альянсу. Про це повідомляє Sky News.

Голова Білого дому також сказав, що говорив із президентом України Володимиром Зеленським і звернувся до нього на ім'я.

"Володимир і ми… мені не слід бути надмірно фамільярним… ми з містером Зеленським обговорили гарантії…" — сказав Байден, згадавши про довгострокові зобов'язання, які мають бути надані Україні.

До речі, в культурі більшості західних країн і деяких східних заведено звертатися за прізвищем, а якщо звернутися, назвавши тільки ім'я людини, це можуть сприйняти як панібратство. Але при цьому повне ім'я частіше замінюють скороченим, звернення на ім'я-по батькові, що вважалося шанобливою нормою в колишньому СРСР і в минулі століття, теж не поширене. Так, на військовій куртці президента США написано просто "Джо Байден", не Джозеф, не Джозеф Робінетт Байден-молодший.

Джо Байден

Представники G7 на саміті підписали спільну декларацію на підтримку України.

Рамкова угода країн "Великої сімки" покликана гарантувати достатній захист Україні зараз і для стримування російської агресії в майбутньому.

Йдеться також про військову допомогу та сучасне військове обладнання для наземних, морських і повітряних операцій.

У декларації лідери "Великої сімки" заявили, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Нагадаємо, що в перший день вільнюського саміту 31 країна НАТО підписала декларацію на підтримку України. Було також погоджено найбільший оборонний план з часів Холодної війни.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський виступив на центральній площі литовської столиці, із собою він привіз український прапор, під яким захисники билися в Бахмуті.