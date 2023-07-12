Крок до вступу України в НАТО: Зеленський повертається з "важливим пакетом гарантій"

За словами генсека Єнса Столтенберга, зараз Україна, як ніколи раніше, підійшла близько до Альянсу. Володимир Зеленський, зі свого боку, назвав важливим те, що є спільне розуміння умов, за яких Україна може приєднатися до НАТО.

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12 липня президент України Володимир Зеленський назвав "хорошою, сильною зустріччю" його спілкування з президентом США Джо Байденом під час вільнюського саміту НАТО. Про це він написав у Telegram.

За словами Зеленського, зустріч тривала щонайменше вдвічі довше, ніж спочатку планувалося, і була змістовною.

"Якби протокол не зупинив зустріч, ми б говорили ще довше", — зазначив він, додавши, що обговорили теми:

тривалої підтримки,

постачання озброєнь,

політику,

НАТО.

Водночас на саміті НАТО Зеленський заявив, що не змінив своєї думки щодо умов вступу України до НАТО, а незадовго до початку вільнюського форуму назвав "абсурдом" те, що для України поки що немає конкретних часових рамок відносно майбутнього в НАТО.

Але він також назвав важливим і те, що є спільне розуміння умов, за яких Україна могла б увійти до Альянсу.

На запитання про те, що для нього було б перемогою у війні, Зеленський сказав, що тут також немає таємниць.

"Ми хочемо повернення нашої землі, ми хочемо повернути безпеку нашої території, повернути всіх людей, які були насильно вивезені за кордон", — сказав він.

На запитання журналіста він відповів, що "заморожений конфлікт — це не перемога, якщо ви це маєте на увазі".

Повернення в Україну з "важливим пакетом гарантій"

На вільнюському саміті Зеленський виступив одразу після Джо Байдена і назвав форум у столиці Литви вкрай важливим. Він подякував учасникам саміту за підтримку і привітав "важливий пакет гарантій безпеки" від країн G7.

Ухвалена на саміті НАТО у Вільнюсі підсумкова декларація відкриває "нові можливості для України, для наших людей, наших дітей".

Зеленський "занадто далеко зайшов"

Один із журналістів поставив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу запитання про те, чи не заходить Зеленський надто далеко у своїй риториці і чи не створює розкол у коаліції західних партнерів.

Столтенберг відповів, що слід враховувати поточні обставини: Україна перебуває в активній фазі війни.

"Ми розуміємо вкрай складне становище, в якому опинилася Україна. Жертви щодня", — сказав він і пояснив, що саме тому представники України неодноразово просили про підтримку і членство в НАТО.

Він сказав, що політичні відносини між Україною і НАТО "еволюціонували", і що Зеленський привітав рішення, ухвалені на саміті.

Столтенберг підбив підсумки саміту НАТО

Керівник НАТО наголосив, що було спрямовано "як ніколи сильний" меседж Альянсу в бік України.

"Що ми знаємо, то це те, що чим більше військової підтримки ми надамо, тим більше території вони зможуть звільнити і тим сильнішою буде їхня позиція за столом переговорів", — сказав Столтенберг. Водночас він додав, що вибір умов, на яких слід вести переговори, і час для них залишається за самим Києвом.

Мова не про те, щоб "НАТО вело переговори від імені України".

Шлях України до НАТО скоротився "до одного кроку"

Резюмуючи те, про що домовилися партнери на саміті у Вільнюсі, генсек Столтенберг наголосив на відмові від ПДЧ: у такий спосіб шлях України до НАТО скорочується "з двох до одного кроку", за умови, що союзники погодяться з тим, що всіх необхідних умов дотримано.

"Зараз Україна, як ніколи раніше, підійшла близько до НАТО", — сказав він.

Нагадаємо, що Столтенберг відмовився спекулювати про "чобіт НАТО" в Україні до завершення війни.

Також повідомлялося, що голова Міноборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що західна коаліція — це не Amazon, закликавши Україну бути більш вдячною Заходу.