У небі авіація: в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух (відео)

За даними Петра Андрющенка, російська авіація попрямувала на північ Донецької області. Крім того, борти РФ видно в небі над Урзуфом.

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У четвер, 13 липня, у тимчасово окупованому місті Маріуполь у Донецькій області стався вибух. Окупанти вивели в повітря свою авіацію. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"У Маріуполі вибух у напрямку Мангуш — Мелекіне. Робота ППО і одразу після цього літаки і вертольоти в напрямку півночі Донецької області", — розповів він, додавши, що "четвер перестає бути важким".

Вибухи в Маріуполі

У відповідь на вибух, ворожі сили протиповітряної оборони почали активні дії. Негайно після цього, російські окупанти підняли в повітря свої літаки та вертольоти.

Ворожа авіація попрямувала на північ Донецької області, де, можливо, виникла нова загроза або проводяться військові операції.

Зокрема, російські борти видно в небі над Урзуфом.

Крім того, за даними Андрющенка, з російського Приморсько-Ахтарська знову заходять літаки в напрямку Вугледар — Волноваха.

"Останнім часом заходять високо, раніше набирали висоту вже над Маріупольським районом", — додав мерський радник.

Нагадаємо, що 4 липня у Пригожина підтвердили, що ЗС РФ масово вбивали мирних жителів у Маріуполі. Пов'язане з найманцями ПВК "Вагнер" медіа поділилося подробицями штурму Маріуполя російськими військами і бойовиками "ДНР". Генерали ЗС РФ хотіли взяти місто швидко і за будь-яку ціну.

Також 29 червня радник мера Маріуполя розповів, як ЗС РФ готуються тікати з міста. Петро Андрющенко зазначив, що в найбільш незавидному становищі опинилися маріупольські колаборанти, яким спецслужби РФ не дають дозволу виїхати з Маріуполя.