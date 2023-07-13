Авіація РФ атакувала Зміїний: росіяни скинули на острів фугасну бомбу, — ОК "Південь"

Окупанти для удару задіяли тактичну авіацію, яка також атакувала Бериславський район Херсонської області — постраждало селище Козацьке.

Related video

Уранці 13 липня російські окупаційні війська завдали повітряного удару по острову Зміїний у Чорному морі. Як повідомили в Оперативному командуванні "Південь", противник для атаки задіяв тактичну авіацію, скинувши на острів фугасну авіабомбу.

"На світанку із застосуванням тактичної авіації ворог атакував острів Зміїний скиданням фугасної авіабомби", — йдеться в черговому фронтовому зведенні.

Крім того, ворожа авіація завдала авіаудару по Бериславському району Херсонської області. Цього разу постраждав населений пункт Козацьке, де було зруйновано приватні будинки. На щастя обійшлося без жертв, повідомила пресслужба.

Як розповіла прес-секретар сил оборони півдня Наталія Гуменюк, перед атакою окупанти провели розвідувальну операцію.

"Учора вони потужно розвідували обстановку. Сьогодні на світанку не втрималися і все ж відбомбили острів Зміїний, скинувши туди фугасну авіаційну бомбу", — повідомила вона.

Також було зазначено, що противник активізував зусилля в плані безпілотної авіації. У зоні відповідальності ОК "Південь", а саме в Миколаївській, Кіровоградській та Херсонській областях, ЗС РФ активно застосовують ударні безпілотники типу "Ланцет", а також дрони-розвідки.

"В нашій зоні відповідальності знищено 1 ракету та 5 дронів-камікадзе над Миколаївщиною, ще 6 аналогічних дронів — над Кіровоградщиною. Влучань не допущено", — ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російська армія в ніч на 13 липня атакувала територію України ракетами і безпілотниками. Сили оборони змогли знищити 20 ударних дронів іранського виробництва Shahed-136/131, а також дві крилаті ракети "Калібр".

У ДСНС прокоментували атаку росіян і повідомили, що внаслідок удару постраждали четверо людей, загиблих не було. Щодо загибелі одного чоловіка в Києві, то з'ясувалося, що він загинув унаслідок побутової пожежі, яка до обстрілу столиці не має стосунку.