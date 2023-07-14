Новий гібрид окупантів: росіяни встановили протитанкову 100-мм гармату на МТ-ЛБ

Так протитанкова гармата набуває мобільності. Водночас, незважаючи на прийнятні характеристики, МТ-12 досить давня гармата, яка була взята на озброєння у 1961 році.

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У мережі з'явилися кадри нового гібрида у виконанні російських окупантів — це бронетранспортер МТ-ЛБ, на який встановлено 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра". Наразі відомо щонайменше про два таких модифікованих МТ-ЛБ, що перебувають у розпорядженні російської сторони, причому один із них, за деякими даними, пошкоджений, пишуть оглядачі Army Recognition.

Як з'ясувалося, конструкція МТ-ЛБ дала змогу використовувати машину як базу для різних модифікацій. Нещодавно в лавах ЗСУ був помічений цей бронетранспортер, на якому встановлено турецький бойовий модуль SARP DUAL. Тепер же росіяни створили власну машину вогневої підтримки на базі МТ-ЛБ, інтегрувавши її протитанковою гарматою.

Зазвичай гармата МТ-12 буксирується за допомогою МТ-ЛБ, але тут окупанти встановили її на шасі, що, безсумнівно, підвищує її мобільність. З урахуванням того, що бронемашина має легку броню, масу в 12 тонн і двигун ЯМЗ 238 потужністю 240 к. с., такий гібрид може розігнатися до 60 км на годину.

Однією з відмінних рис МТ-ЛБ є його амфібійність. Він може пересуватися водоймами зі швидкістю 5-6 км на годину, однак цей показник належить до базової версії бронетранспортера.

Броньований тягач МТ-ЛБ

Гладкоствольна 100-мм гармата МТ-12 досить давня. Вона перебувала на озброєнні радянської армії з 1961. Згідно із заявленими характеристиками гармата здатна бронебійним снарядом 3БМ23 пробити до 225 мм сталь на відстані 1000 метрів. У розпорядженні також є снаряд 3БК16М, здатний пробивати до 400 мм.

ЗСУ також мають в арсеналі гармати МТ-12 "Рапіра"

Так гібридна машина теоретично поєднує в собі мобільність і прийнятну вогневу міць.

"Однак чи зможе така машина забезпечити реальну перевагу на полі бою проти сучасної техніки, наданої Україні в межах міжнародної допомоги, залишається під питанням", — підсумували оглядачі.

Раніше російські військові встановили на тягач МТ-ЛБ 82-мм міномет 2Б9 "Василек". Російські ЗМІ повідомили, що таким чином окупанти хочуть підвищити маневреність розрахунку під час виконання бойових завдань.