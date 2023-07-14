"Вибачте, у нас війна": Кулеба про заяву Воллеса про "недостатню вдячність" Києва

За словами голови МЗС, інцидент із Великобританією на саміті НАТО є прикрим непорозумінням, але не матиме наслідків у відносинах із союзниками.

Related video

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про невелике непорозуміння з британським головою Міноборони Беном Воллесом щодо недостатньої подяки з боку Києва. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу ICTV 14 липня.

За його словами, те, що трапилося, жодним чином не повинно позначитися на відносинах Лондона і Києва, адже є лише прикрим непорозумінням. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак уже спростував слова свого міністра і заявив, що Україна регулярно озвучує свою подяку в різних форматах.

Крім того, Дмитро Кулеба наголосив, що ні в кого не повинно бути підстав робити такі висновки стосовно України.

"Ні в кого немає підстав звинувачувати нас в якійсь невдячності. Але правда полягає в тому, що, вибачте, у нас війна. І коли вони мене запитують — і колеги-міністри, і журналісти іноземні — а чи достатньо вам передали зброї, я кажу: "Зброї буде недостатньо рівно стільки, скільки триватиме наш шлях до перемоги. Коли переможемо, тоді я скажу, дякую, зброї було достатньо", — йдеться в повідомленні.

Крім того, на саміті у Вільнюсі українська делегація сиділа поруч із британською і там був присутній Бен Воллес. Партнерам вдалося домовитися про важливе військове рішення, яке стосується постачання зброї.

Тому в українців і всього світу не повинно бути сумнівів у тому, що все ухвалюється так, як потрібно.

"А те, що там хтось не вважає себе Amazon. Ми ж не проти, щоб він ставав Amazon. Нехай залишається просто великим відкритим для України складом британської зброї. Ми дуже вдячні кожному", — ідеться в повідомленні.

Дивитися з: 25:15

Нагадаємо, 12 липня Бен Воллес звинуватив Україну в "недостатній вдячності" за допомогу Заходу. За його словами, коли Київ просить більше зброї, партнери нібито хочуть іншого ставлення.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на висловлювання британського міністра оборони про Amazon. Голова держави зазначив, що Київ безмежно вдячний партнерам, але не зовсім розуміє, у якому форматі це має бути.