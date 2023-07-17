"Знову міст пішов поспати": у СБУ відреагували на вибухи в Криму віршем (фото)

Це вже вдруге, коли представники спецслужби публікують поезію після інциденту на незаконній споруді через Керченську протоку.

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У Службі безпеки України (СБУ) відреагували на нові пошкодження Кримського мосту на тимчасово окупованому півострові. Невеликим віршем поділилася пресслужба відомства 17 липня.

Після перших вибухів, які сталися в жовтні 2022 року, спецслужба також опублікувала поезію і зараз вирішила не відходити від традиції.

"Соловейко, рідний брате, знову міст пішов "поспати". Та раз... Два! P. S. Музика — народна. Слова — СБУ", — йдеться в повідомленні.

При цьому, більше подробиць стосовно інциденту на Кримському мосту не прозвучало.

Видання "Суспільне" опублікувало матеріал з посиланням на джерела в правоохоронних органах, у якому пишуть, що атака на Кримський міст могла бути спецоперацією СБУ і Військово-морських сил (ВМС).

"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті-решт це вдалося зробити", — повідомило джерело.

При цьому, речник ВМС Дмитро Плетенчук закликав дочекатися офіційних повідомлень про інцидент і не підтвердив інформацію від джерел.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали гучні вибухи, у зв'язку з чим рух обмежено. Унаслідок цього 2 людини загинуло — подружня пара, а їхню 14-річну доньку екстрено госпіталізували в лікарню з черепно-мозковою травмою.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов зазначив, що спецслужба не може коментувати НП, проте може процитувати свого начальника Кирила Буданова:

"Кримський міст — конструкція там зайва".

Також 17 липня вибухи на Кримському мосту прокоментували представники ЗСУ. В оперативному командуванні "Південь" вважають, що це могла бути однією з провокацій РФ, яка пов'язана з продовженням зернової угоди.