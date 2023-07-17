Затори на багато кілометрів: на автотрасах до Криму стоять черги з сотень машин (відео)

РосЗМІ показали відео колони автомобілів, які застрягли між Кримом та Мелітополем. При цьому стверджують, що причина заторів — не вибух на Кримському мосту, а "ремонт на дорозі".

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На окупованій частині Кримського півострова утворилися кількакілометрові затори на автошляхах. В заторах стоять сотні вантажівок та легкових автомобілів, які прямують або у напрямку півострова, або у напрямку Мелітополя. Про ситуацію розповіло агентство "РИА Новости".

РосЗМІ опублікувало відео з місця подій — з дороги, яка з'єднує окупований Крим та Мелітополь. Протягом 20 секунд і 200 метрів шляху оператор знімає затор, в якому стоїть близько 22 автомобілів — 6 вантажних та 16 легкових.

Затор на дорозі між Мелітополем та Джанкоєм

У дописі вказано, що затори мають довжину від 4 до 6 км, — за оцінками кореспондента агентства. При цьому вказується, що затори є "на окремих ділянках", а їхня причина — "ремонт траси".

Якщо врахувати, що довжина вантажівки в середньому 14 м, легковика — близько 5 м, а відстань між авто — близько 1 м, то на ділянці дороги в 6 км стоїть близько 660 машин.

У дописі росЗМІ не вказано, де саме записано відео.

Затори між Мелітополем та Джанкоєм

На Google maps також можна побачити точки, де скупчились авто. Зокрема, можна виділити три критичні ділянки: біля села Воїнка, між Новоолексіївкою та Муравейником.

Шлях з Джанкоя в Мелітополь — після вибуху на Кримському мосту

Зазначимо, голови окупаційних адміністрацій Херсонської та Донецької областей повідомили про низку заходів, які повинні прискорити рух автотранспорту з Криму до Росії через сухопутний коридор на півдні України. Зокрема, вказано, скасовано комендантську годин і низку перевірок на КПП.

Нагадуємо, близько 3-ої години ночі на Кримському мосту стався вибух, внаслідок якого пошкоджено перегін для автотранспорту. За однією з версій, опублікованою росЗМІ, атаку могли здійснити надводні дрони.

Втім на березі Красноградського краю виявили уламки безпілотника невідомого походження. Російський військкор Коц припустив, що це міг бути БПЛА, причетний до вибуху на мосту.

Тим часом СБУ опублікувало офіційну заяву щодо інциденту на мосту. Речник служби Арте Діхтяренко пояснив, що усі деталі атаки будуть відомі після перемоги, а поки що навів слова очільника СБУ Василя Малюка: Кримський міст — законна ціль для Сил оборони, оскільки є транспортною артерією для російського війська.