"Нехай приходять": Кім відповів сенатору РФ на погрози "захопити Миколаїв та Одесу" (відео)

Очільник Миколаївської ОВА нагадав, що загарбники регулярно обстрілюють інфраструктуру та вміють воювати лише з цивільними.

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Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім натякнув, що у разі спроб наступу на Миколаїв чи Одесу російських окупантів зустрінуть та дадуть гідну відсіч. Подробиці він повідомив в ефірі телемарафону.

Журналісти нагадали, що російський сенатор Володимир Джабаров після вибухів на Кримському мосту пригрозив атакувати південні міста України.

"Нехай приходять", — сказав очільник Миколаївської ОВА.

Віталій Кім звернув увагу на те, як росіяни ведуть бойові дії. Він нагадав, що загарбники регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру. Повітряні сили ЗСУ переважну більшість ракет збивають.

Заява Джабарова про намір захопити Одесу та Миколаїв

Російський сенатор Володимир Джабаров відреагував у Telegram на вибухи на Кримському мосту 17 липня. Він закликав захопити українські регіони, аби відрізати Україну від Чорного моря та перешкодити ударам по Криму.

За його словами, Україну потрібно залишити без доступу до Чорного моря. Він звернув увагу на те, що тимчасово окупований Крим постійно інакше загрози повторюватимуться знову і знову.

Вибух на Кримському мосту

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Кримський міст був побудований Росією незаконно. Вибух, який відбувся 17 липня, є наслідком російської агресії проти України.

Також супутник зафіксував невідомі об'єкти незадовго до удару по Кримському мосту. Чотири морські об'єкти були зафіксовані за 75 км від острова Зміїний. Однак поки невідомо, чи атакували вони Кримський міст.

Керівник проєктів із безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук Фокусу заявив, що після вибуху на Кримському мосту Росія готує хвилю ракетних ударів по Україні. Підготовка до масованих ракетних ударів займає щонайменше тиждень.