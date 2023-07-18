Уся справа в сирій нафті: ЗМІ розповіли, як РФ фінансує війну в Україні

За даними журналістів, Росія озброюється за рахунок Китаю, Ірану, ПАР, а також Німеччини та Франції, довоєнні запаси яких все ще є в арсеналі ЗС РФ.

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Росія фінансує свою війну з Україною переважно шляхом експорту сирої нафти. За відомостями Міжнародного енергетичного агентства, тільки за квітень РФ вдалося отримати дохід від експорту нафти в розмірі 15 млрд доларів. Водночас основними клієнтами, які імпортували російський сирець, були Індія та Китай. Про це повідомляє Sky News.

РФ навіть в умовах всіляких санкцій нині вважається найбільшим постачальником сирої нафти в Індію.

Москва припинила публікувати статистику видобутку, і це не дозволяє з точністю прояснити загальну картину експорту нафти з РФ. Однак вважається, що після вторгнення в Україну видобуток сирої російської нафти перевищує 9 млн барелів на день.

Замість Європи зараз РФ також продає свої нафтопродукти в такі країни як Туніс і Єгипет. Серед інших покупців російських нафтопродуктів: Туреччина, Марокко, Алжир, Бразилія — дві третини дизельного пального до цих країн зараз надходять із РФ. Серед російських клієнтів і Саудівська Аравія.

Хто постачає зброю РФ

Щодо того, як Росія озброюється, то, за даними американської розвідки, зброю та боєприпаси їй постачають із кількох країн, у т.ч. з Китаю.

Тегеран постачає Москві безпілотники, до того ж у Росії є запас військової техніки із західних країн, включно з Франції та Німеччини, яку купували законним шляхом до повномасштабного вторгнення в Україну. Низка представників США висловлюють думку про те, що Південна Африка, попри свій "нейтралітет", постачала зброю в РФ. Такі країни як Сербія також підозрюються в наданні тіньової військової підтримки Москві.

Нагадаємо, що Угорщина заявила про відмову фінансувати зброю для України: у МЗС озвучили причину.

Також повідомлялося, що на озброєнні ЗСУ з'явилися міни, вироблені 2023 року в Сербії.