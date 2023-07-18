Вирішив перетворити їжу на зброю: Макрон розповів про величезну помилку Путіна

За словами президента Франції, РФ відповідальна перед близькосхідними, азійськими й африканськими країнами, які залежні від зернової угоди. Але відповідь Кремля гранично ясна.

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що голова Кремля Володимир Путін зробив "величезну помилку", коли відмовився від продовження зернової угоди, вирішивши так використовувати продовольство як зброю. Про це повідомляє CNN.

Під час свого виступу в Раді Європейського Союзу в Брюсселі у вівторок, 18 липня, Макрон заявив, що РФ несе "величезну відповідальність" перед багатьма країнами, беручи участь у зерновій угоді за посередництва ООН.

"Країни Близького Сходу, Африки та навіть Азії сильно залежні від цих угод, на які вплине одностороннє рішення Росії", — заявив французький президент.

Для тих, хто сумнівається в щирості намірів Володимира Путіна та прихильності загальному благу, Макрон роз'яснив, що відповідь Кремля цілком зрозуміла: Путін вирішив перетворити їжу на зброю, що, на думку лідера Франції, "величезна помилка".

За словами Макрона, відповідальність його країни полягає в тому, щоб сприяти експорту зернових, злаків і добрив у межах зернової угоди, покликаної підтримати країни, що зіткнулися з проблемою продовольчої безпеки.

Першою заявою представників Франції на вихід РФ із зернової угоди було звинувачення Путіна в "шантажі глобальної продовольчої безпеки".

Напередодні, 17 липня, у МЗС Франції поклали відповідальність за блокування судноплавства в Чорному морі виключно на РФ.

Нагадаємо, що вихід РФ із зернової угоди спровокував зростання світових цін на пшеницю та кукурудзу.

Також повідомлялося, що в РФ пригрозили ризиками, у разі якщо "зернова угода" продовжиться без участі РФ.