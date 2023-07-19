Доведеться переписати Конституцію: Резніков заговорив про розміщення іноземних військових баз

За словами глави Міністерства оборони, нинішні формулювання вже застаріли і неактуальні для України. Також потрібно буде зазначити, що Київ сам має право вибирати механізми, які відповідатимуть за безпеку.

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Міністр оборони України Олексій Резніков зробив пропозицію щодо того, щоб внести зміни до Конституції і дозволити розміщувати в країні іноземні військові бази. Про це повідомляють у колонці політика на Liga.net 17 липня.

В авторському матеріалі "У НАТО без емоцій. Що ми таки отримали на саміті у Вільнюсі" Олексій Резніков написав, що норма української Конституції про те, що не допускається розташування іноземних військових баз на території країни, вже дещо застаріла і реальність українців давно змінилася.

"Зрозуміло, що за необхідності можна знайти юридичну формулу, щоб не називати базу базою, а якимось "центром взаємодії та обміну досвідом" або щось. Але навіщо? Треба прибрати це обмеження, яке втратило актуальність, щоб знищити підґрунтя для спекуляцій", — ідеться в повідомленні.

Окремої уваги, на думку міністра, варта стаття 17 Конституції України, яку необхідно доповнити. У ній ідеться про захист суверенітету і територіальної цілісності і в майбутньому потрібно дописати, що Україна сама вправі обирати механізми, які будуть ефективні для забезпечення безпеки. Зокрема, якщо йдеться про приєднання до різних організацій і міжнародних договорів.

"Це більш чітко розкриє та унормує ідею європейського та євроатлантичного курсу, закладену в абзаці 5 преамбули", — продовжив Олексій Резніков.

Нагадаємо, 17 липня зазначалося, що Україна може отримати своє запрошення до НАТО на наступному саміті, який пройде у Вашингтоні 2024 року. За словами ексспрепредставника США Курта Волкера, деякі західні країни ще не усвідомили, що Київ бореться за них теж, але в найближчий рік усе може кардинально змінитися.

А ось колишній радник Офісу президента Олексій Арестович 16 липня висловився щодо сценарію, за яким лише частина України стане членом НАТО, а решта перебуватиме в окупації, доки тривають мирні переговори. Він вважає, що це непогана угода.

14 липня голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Хойсген повідомив, що тільки членство в НАТО захистить Україну від російської агресії, а ось гарантій безпеки і постачання зброї може бути вкрай мало.