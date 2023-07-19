Був кумиром пропаганди РФ: в Україні ліквідували комбрига окупантів "Ташкента" (фото)

За інформацією росіян, у момент смерті він пересувався на автомобілі, але дрон-камікадзе виявився швидшим. Загиблий загарбник був причетний до окупації низки територій у Луганській області.

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В Україні ліквідували командира бригади російських окупантів Дениса Іванова з позивним "Ташкент". Його регулярно хвалила російська пропаганда. Про його смерть написали російські джерела 18 липня.

За інформацією Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ", смерть настала внаслідок удару дрона-камікадзе в той момент, коли він пересувався на власному автомобілі на лінії фронту.

"Іванов більш відомий як просто Ташкент, його постійно показували та використовували пропагандисти з каналу "Россия", зокрема Ольга Скабєєва", — йдеться в повідомленні.

В Україні ліквідували комбрига російських окупантів із прізвиськом "Ташкент" Фото: Скриншот

У Росії його зробили "легендою" за воєнні злочини на фронті. Зокрема, він причетний до окупації Рубіжного, Сєвєродонецька й інших населених пунктів Луганської області.

У росЗМІ зазначають, що він украй рідко давав особисто інтерв'ю за час повномасштабної війни, а побратими згадують окупанта як нібито професійного військового.

На момент смерті російському командиру бригади було 42 роки, і наступного тижня він мав відзначити день народження, але тепер цього не станеться.

В Україні ліквідували комбрига російських окупантів із прізвиськом "Ташкент" Фото: Скриншот

Полковник Збройних сил України Анатолій (Штірліц) Штефан у своєму Telegram-каналі також відреагував на смерть противника.

"Успішно демобілізований. Оператор дрона джекпот виграв. Чекає відео для Скабєєвої. Слава воїнам України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 липня повідомлялося, що в Україні ліквідували російського комбрига Максима Харламова. Родом він із Нижнього Новгорода, а на той світ він відправився ще в червні цього року.