Ховаються за мирним населенням: РФ вибудовує вогневі позиції на дахах будинків, — ЗСУ (відео)

За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, після підриву Каховської ГЕС ситуація все ще складна, і частина населених пунктів не впоралася із затопленням. У зв'язку з цим загарбники обрали нову тактику.

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На лівому березі Дніпра в Херсонській області російські окупанти почали облаштовувати вогневі позиції на горищах і високих поверхах житлових будинків. Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom 19 липня.

За її словами, ситуація на цьому напрямку фронту все ще складна, адже наслідки підриву Каховської ГЕС і затоплення населених пунктів нікуди не поділися. Частина з них досі частково під водою, а місцеві жителі зіткнулися з гуманітарною катастрофою через РФ.

Шантаж людей із паспортизацією після цього нікуди не подівся, а лише посилився. Загарбники тепер можуть змушувати українців на окупованій території отримати чуже громадянство в обмін на питну воду, наприклад.

"Насильницька паспортизація триває. Ховатися за мирним населенням вони продовжують, бо навіть там, де вода ще не повністю відійшла, вони розміщують у будинках на горищах, на більш високих поверхах, якщо це багатоповерховий будинок, свої вогневі позиції, бо отримали завдання терміново повернути собі перший рубіж оборони, з якого їх змила та сама висока вода", — йдеться в повідомленні.

Окремо Наталія Гуменюк зазначила, що роздача російських паспортів потрібна Кремлю для того, щоб нібито виправдати свою присутність на окупованих територіях і спробувати там закріпитися. Злочини на землях, які тимчасово перебувають під контролем РФ, продовжуються.

Нагадаємо, 19 липня повідомлялося, що після активізації боїв за острови в дельті Дніпра РФ може послабити Запорізький напрямок фронту. Успіхи ЗСУ змушують противника розставляти пріоритети.