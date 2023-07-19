Масштабна ДТП: в Австралії згорів американський танк M1A1 Abrams (фото)

Танк загорівся унаслідок зіткнення вантажівок, які перевозили паливо. Унаслідок ДТП постраждали шестеро осіб, одна з них — у важкому стані.

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В Австралії внаслідок масштабної ДТП згорів основний бойовий танк армії США M1A1 Abrams. Крім того, в аварію, яка сталася на трасі на південь від Рокгемптона, потрапили кілька автофургонів і двомісна вантажівка. Постраждали шестеро осіб, одна з яких перебуває у важкому стані. Про це 19 липня повідомило видання The Australian.

За словами міністра оборони країни Річарда Марлеса, у момент аварії американський танк перевозили вантажівкою з порту Гладстон до військового полігону Shoalwater Bay, де він мав узяти участь у навчаннях Talisman Sabre, що проводяться раз на два роки за участю австралійських і американських військ.

В Австралії згорів танк Abrams В Австралії згорів танк Abrams В Австралії згорів танк Abrams В Австралії згорів танк Abrams В Австралії згорів танк Abrams

Головна причина, чому танк згорів — загоряння палива, яке перевозили вантажівки.

"Горіли вантажі двох напівпричепів, а також самі вантажівки, які перевозили кілька сотень літрів палива", — пояснив Джон Паппас, начальник пожежної служби штату Квінсленд.

Зазначається, що крім танка в аварії постраждали сім машин. Коли поліція прибула на місце події, три автомобілі горіли, а решта чотири зазнали значних пошкоджень.

Шістьох осіб, які постраждали в аварії, доправили до лікарень у Рокгемптоні та Гладстоні. Один із пацієнтів, доставлених у Рокгемптон, перебуває у важкому стані, стан інших постраждалих стабільний.

Раніше повідомлялося, що волонтер Роман Бочкала придбав для української армії британський танк Challenger 1. Тим часом аналітики зазначили, що на опублікованих кадрах старіший танк Chieftain, який перебував на озброєнні Великої Британії до 1995 року.