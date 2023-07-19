На саміті НАТО на адресу України слово "корупція" не прозвучало жодного разу, — Резніков

За словами очільника Міноборони, у литовській столиці партнери говорили про необхідність у реформах, проте слово "корупція" жодного разу за два дні він не почув. Це ознака довіри, вважає міністр.

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У середу, 19 липня, голова Міноборони України Олексій Резніков на пресконференції, присвяченій антикорупційній політиці в секторі оборони у воєнний період, зазначив, що на нещодавньому саміті НАТО, що завершився у Вільнюсі 12 липня, стосовно України жодного разу не пролунало слово "корупція", передає Укрінформ.

"За два дні, під час яких ми перебували на саміті у Вільнюсі та спілкувалися з лідерами країн, і на всіх сесіях, на яких ми бували, — жодного разу слово "корупція" не звучало як вимога до України", — заявив міністр.

За його словами, це ознака того, що союзники оцінили зусилля військово-політичного керівництва та антикорупційних органів, а рівень довіри зріс.

Згадувалося про необхідність у реформах, проте "слово "корупція" жодного разу за два дні" не звучало, зазначив він.

Таким чином, Київ рухається у правильному напрямку, вважає чиновник із Міноборони.

Нагадаємо, що в Держаудитслужбі підтвердили, що Міноборони закуповувало яйця для ЗСУ по 17 грн, "так десяток обходився в 170 грн".

У лютому 621 чиновника притягнули до відповідальності. До матеріальної відповідальності — 497 посадовців, до дисциплінарної — 124.