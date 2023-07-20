Збитки на $300 млн: Lockheed Martin зіштовхнулись з проблемами модернізації F-35

Перед великим оновленням Block 4 виробник має розвʼязати всі проблеми з проміжним оновленням TR-3. Ситуація дійшла до того, що Пентагон відмовляється їх приймати й готові винищувачі стоять на складах.

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Генеральний директор оборонного гіганта Lockheed Martin Джим Тейклет заявив під час розмови з інвесторами, що вони не зможуть виробити заплановані 153 винищувачі F-35 через складнощі з програмою оновлення програмного забезпечення TR-3. Про це повідомляє Defense News.

Проблема з модернізацією F-35 у межах програми Technology Refresh 3 або TR-3 призведе до суттєвого скорочення виробництва винищувачів у 2023 році. Одна з причин полягає в тому, що Пентагон відмовився приймати нові F-35 з пакетом TR-3 допоки модернізація не буде повністю готова до використання.

Якщо раніше Lockheed Martin планували у 2023 році виготовити від 147 до 153 винищувачів F-35, то зараз вони розраховують на 100-120 одиниць. Затримка коштуватиме підприємству у 210-350 млн доларів. Конкретна сума збитків залежатиме від того, як швидко будуть виправлені проблеми з TR-3.

При цьому темпи виробництва компанія не уповільнює. Нові літаки з проблемним оновленням будуть зберігатись на складах компанії допоки вони не будуть готові до передачі замовнику.

"Буде лише відставання в доставленні через завершення тестування інтеграції програмного забезпечення, яке має бути виконано в повітрі", — заявив головний фінансовий директор Джей Малав.

У 2024 році очікується, що кількість виготовлених літаків складе понад 156 одиниць, що відповідає попереднім планам виробництва.

TR-3 — це назва програми пакета оновлень, яка має на меті надати F-35 кращі дисплеї, пам’ять і обчислювальну потужність. Вона необхідна для інтеграції більш масштабної модернізації, відому як Block 4. Вона дозволить F-35 нести більше високоточної зброї великої дальності, покращити можливості електронної боротьби та краще розпізнавати цілі.

Нагадаємо, 14 червня у Пентагоні заявили, що вони не будуть приймати літаки TR-3 допоки всі проблеми з модернізацією не розвʼяжуть.

30 червня стало відомо, що Чехія придбає винищувачі F-35 по 234 млн доларів за одиницю.