Бійці ПВК "Вагнер" розпочали навчання білоруського спецназу, — Міноборони (відео)

Бійці сил спеціальних операцій Білорусі заявили, що вони "вбирають як губка" навички "вагнерівців", які ті набули в Україні, щоб надалі застосувати їх на своїй практиці.

Related video

Бійці приватної військової компанії "Вагнер", які прибули до Білорусі, розпочали навчання білоруського армійського спецназу. Перші відео та фото спільних занять 20 липня опублікувала пресслужба Міноборони Білорусі.

У публікації зазначено, що бійці ПВК "Вагнер" спільно з підрозділами сил спеціальних операцій відпрацюють протягом тижня навчально-бойові завдання на полігоні "Брестський".

"В умовах геополітичної обстановки, що склалася, реальний бойовий досвід, який має ПВК, — це можливість продовжити розвивати курс, який білоруська армія взяла на модернізацію, переоснащення та швидке впровадження досвіду сучасних воєнних конфліктів у програму підготовки", — наголосили в Міноборони.

Один із військовослужбовців сил спеціальних операцій Збройних Сил Білорусі прокоментував співпрацю з "вагнерівцями". За його словами, бійці спільно аналізують досвід так званої "спеціальної військової операції" і застосовують його на своїй практиці.

"Усіма можливими і доступними способами ми отримуємо цю інформацію, аналізуємо цей досвід і застосовуємо на своїй практиці. Він для нас безцінний. І зараз ми за ці чотири дні по максимуму, як губка, намагаємося увібрати це все, проаналізувати і надалі застосувати на практиці", — розповів білоруський військовий.

ПВК Вагнер у Білорусі ПВК Вагнер у Білорусі ПВК Вагнер у Білорусі ПВК Вагнер у Білорусі ПВК Вагнер у Білорусі ПВК Вагнер у Білорусі ПВК Вагнер у Білорусі ПВК Вагнер у Білорусі

Також повідомляється, що під час проведених занять наголос робиться на питаннях організації взаємодії різних родів військ у момент вогневого ураження, застосування БПЛА в інтересах розвідки і вогневого ураження, тактичних прийомах переміщення на полі бою з урахуванням високої інтенсивності вогневого впливу, застосування ударних безпілотників, прийоми приховування військ і об'єктів, а також психологічну підготовку військовослужбовців.

"Унікальний досвід, отриманий білоруською армією під час зазначених заходів, буде повною мірою використаний для забезпечення безпеки країни", — підсумували в Міноборони.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі на території Гомельської області сталася сутичка між найманцями ПВК "Вагнер", які прибули в країну з Росії, і місцевими прикордонниками. У підсумку прикордонники відійшли з локації, щоб не перешкоджали "роботі" російських найманців.