Замість поставок: у Пентагоні розповіли, на яку допомогу розраховувати Україні

Заступник міністра оборони США із закупівель і поставок Вільям Лапланте повідомив, що союзники Києва сконцентровані на ремонті та обслуговуванні озброєння, відправленого в Україну, а не на нових поставках.

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Західні союзники України мають намір зосередити увагу на ремонті та обслуговуванні озброєння, вже відправленого в Україну. Про це заявив заступник міністра оборони США із закупівель і поставок Вільям Лапланте в інтерв'ю виданню Politico .

"Ми створюємо ремонтні підприємства в Європі, перекладаємо керівництва (з навчання та ремонту — прим. Фокус), нам доводиться робити набагато більше разом, тому країни-партнери приділятимуть цьому більше уваги", — зазначив представник Пентагону.

За словами Вільяма Лаппанта, союзники регулярно підтримують зв'язок із колегами з Києва, обговорюючи потреби армії та стежать, "щоб в українців було все необхідне".

"Що ще їм потрібно? Чи є ще деталі, які ми можемо надіслати? Ми відстежуємо те, що називається коефіцієнтом готовності кожної з цих систем, майже в режимі реального часу", — додав Лапланте.

Заступник міністра оборони додав, що якщо запчастини для військової техніки потрібно поставити з країни на іншому кінці світу, США забезпечує доставку. Таким чином, більша частина роботи припадає на підтримання працездатності сучасного військового обладнання, вартістю в мільярди доларів, спрямованого Києву.

У виданні зазначають, що американці переклали українською мовою понад 700 технічних посібників для озброєння та опитали оборонні фірми по всьому світу, щоб отримати пакети технічних даних для цих систем.

Західні партнери Києва проводять зустрічі з оборонними фірмами зі США та Європи, щоб зрозуміти, що ще вони можуть зробити. Особлива увага приділяється можливості виробляти більше артилерійських боєприпасів, яких постійно потребує ЗСУ.

Фокус писав 18 липня, що США готуються передати Україні американські дрони Phoenix Ghost виробництва AVEVEX, австралійські системи ППО, а також радари, датчики і системи аналізу. Новий пакет військової допомоги оцінюється в 1,3 млрд доларів .

Також Фокус 20 липня повідомляв, що США планують відправити ще один військовий пакет допомоги для України на суму 400 млн доларів.