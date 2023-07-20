МТС, М-Фінанс, Кіркоров, Охлобистін, Михалков: Канада ввела нові санкції проти Росії

До нового санкційного списку Канади потрапили організації та особи, пов'язані з ВПК Росії, а також діячі культури, які підтримували вторгнення Росії в Україну.

Related video

Канада 20 липня запровадила санкції проти організацій, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії, зокрема важливих військових фігур, які вели активну діяльність в Африці та на Україні, осіб, пов'язаних із російським ядерним сектором, урядових організацій, діячів культури. Про це повідомила пресслужба уряду Канади.

До нового санкційного списку потрапили 21 організація, 20 фізичних осіб, 19 діячів культури та 4 організації, які причетні до "русифікації" української культури.

Під канадськими санкціями опинилися організації, пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії, включно з фінансовими та телекомунікаційними компаніями:

Московська міська козача громада Лахта Парк Преміум Лахта Плаза Лахта Парк SMT-iLogic Російська Весна Африканська політологія Чартер Грін Лайт Москва Чартерне зелене світло Консультації щодо пристроїв Акціонерне товариство "Прайм Безпека та Девелопмент" Одна Батьківщина Банк Точка АТ "Тінькофф Банк" ТЕЛЕ2 МТС Мегафон Яндекс Пей Картка МИР Білайн М-Фінанс

Канада запроваджує санкції проти 20 осіб, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії, зокрема важливих військових фігур, які вели активну діяльність в Африці та на Україні, осіб, пов'язаних із російським ядерним сектором:

Віктор Володимирович ЗАПЛАТИН Дмитро Сергійович СИТИЙ Євген ХОДОТОВ Олексій Олексійович МАЛЯРЕВИЧ Олександр Юрійович КУЗІН Дмитро Миколайович БЕЗРУКИХ Максим ХЛОПІН Дмитро ВОРОТНЄВ Марія Василівна КОЛЕДА Олег Володимирович ЦАРИК Михайло Сергійович ПОТЕПКІН Андрій Сергійович МАНДЕЛЬ Ігор Валерійович ЛАВРЕНКОВ Євген Маркович ПАКЕРМАНОВ Андрій Володимирович БУРОВ Іван Олександрович МАСЛОВ Ігор Володимирович БОРОВКОВКОВ Іван Михайлович КАМЕНСЬКИХ Юрій Олександрович ОЛЕНІН Сергій Олександрович ОБОЗОВ

Також Канада запроваджує санкції проти 19 осіб, які використовують мистецтво (музику, акторську майстерність, кіно) для пропаганди вторгнення Росії в Україну, та осіб зі сфери культури та освіти Росії, включно з директорами музеїв, які причетні до пошкодження або повного знищення культурних цінностей на території України:

Заріфа Пашаївна МГОЯН Іван Іванович ОХЛОБИСТІН Микита Сергійович МИХАЛКОВ Марія Василівна ФЕДОСЕЄВА-ШУКШИНА Філіп Бедросович КІРКОРОВ Ярослав Юрійович ДРОНОВ Ольга Борисівна КОРМУХІНА Тимур Ільдарович ЮНУСОВ Дмитро Вадимович ХАРАТЯН Йосип Ігорович ПРИГОЖИН Алла Юріївна ПЕРФІЛОВА Олександр Феліксович СКЛЯР Юлія Дмитрівна ЧИЧЕРІНА Валерій Миколайович ФАЛЬКОВ Ольга Борисівна ЛЮБИМОВА Алла Юріївна МАНІЛОВА Михайло Борисович ПІОТРОВСЬКИЙ Олексій Леонідович КОСТИЛЄВ Геннадій Якович ТЕМНІКОВ

До санкційного списку внесено 4 організації, причетні до зусиль Кремля з "русифікації" української культури:

ТОВ БЕСОГОН Міністерство культури Російської Федерації Міністерство науки і вищої освіти Російської Федерації ООО "РЕАДОВКА.РУ"

Зазначимо, що США, Велика Британія, ЄС, Австралія регулярно вводять санкції проти Росії за її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 20 липня Британія зняла санкції з російського олігарха Тінькова. Російський бізнесмен Олег Тіньков потрапив під британські санкції через місяць після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше, 19 липня повідомлялося, як Москва навчилася заробляти попри санкції. За інформацією керівника моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрія Клименка, економіка Росії вистояла під міжнародними санкціями і переорієнтувалася.