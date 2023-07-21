Оскаржити не вийде: чи відправляють українців на передову після видачі повісток

За словами адвоката Джамала Стаценка, отримання повістки ще не означає автоматичної мобілізації. Це насамперед процедура перевірки облікових даних і проходження медичного огляду для визначення придатності до служби.

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В Україні було оголошено загальну мобілізацію, це означає, що повістки про призов до армії активно розповсюджуються серед військовозобов'язаних громадян практично в усіх громадських місцях. Значно менша кількість громадян, усього 5%, фактично підлягають призову. Про це говорить адвокат Джамал Стаценко.

Юрист стверджує, що тенденція роздачі повісток на вулицях збережеться, ґрунтуючись на попередженні голови управління персоналом Збройних Сил України, Романа Горбача. Адвокат стверджує, що така практика вручення повісток на блокпостах або в людних місцях не суперечить закону. Важливо зазначити, що отримання повістки ще не означає автоматичну мобілізацію. За словами адвоката, насамперед, це процедура перевірки облікових даних і проходження медичного огляду для визначення придатності до служби.

Однак, якщо особа не з'явиться за повісткою, це щонайменше спричинить накладення штрафу в розмірі від 1700 до 3400 гривень. Крім того, така дія може бути розглянута як ухилення від призову, і за це передбачена кримінальна відповідальність згідно зі статтею 336 Кримінального кодексу України, що може призвести до позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Отже, після отримання повістки, людина зобов'язана з'явитися до Територіального центру комплектування.

На думку адвоката, можливість оскарження повістки в будь-якому суді виключається, оскільки цей документ лише слугує засобом повідомлення про необхідність виконання військового обов'язку відповідно до закону. На підтвердження своїх слів, він посилається на рішення, винесене Касаційним адміністративним судом.

Фокус 20 липня повідомляв, що в соцмережах жінки з інвалідністю шукають чоловіків для фіктивних шлюбів і заробітку. Загалом за такі "послуги" в соцмережах просять від 2 до 3 тисяч доларів, але для чоловіків існує ризик наштовхнутися на шахраїв і залишитися без грошей.