Протидія Ірану: ВМС США направлять додаткові сили в Перську затоку (фото)

У регіон, згідно з рішенням Пентагону, направляють групу кораблів, що складається з десантних USS Bataan, USS Carter Hall і транспортного дока USS Mesa Verde. Також у Перську затоку перекинуть 2500 морпіхів.

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Сполучені Штати направили на Близький Схід додаткові військові кораблі та тисячі морських піхотинців для посилення безпеки у зв'язку зі спробами Ірану захопити там комерційні судна. Це рішення було схвалено Пентагоном, повідомляє видання Military Times.

Як повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, для цих цілей до Перської затоки направлено амфібійну групу готовності USS Bataan і 26-ий експедиційний підрозділ морської піхоти. Група готовності складається з трьох кораблів, включно з десантно-штурмовим кораблем Bataan, а експедиційний підрозділ зазвичай налічує близько 2500 морських піхотинців.

Поряд з USS Bataan до складу групи входять ще два бойових десантних транспортних доки USS Mesa Verde і десантний корабель USS Carter Hall. Група залишила Норфолк, штат Вірджинія, на початку цього місяця, проте 20 липня було ще незрозуміло, чи продовжують усі три кораблі свій шлях у район Перської затоки.

Транспортний док USS Mesa Verde

Десантний корабель USS Carter Hall

Також повідомляється, що раніше в бік Близького Сходу американці спрямували есмінець USS Thomas Hudner з керованим ракетним озброєнням, а також групу винищувачів F-16 і штурмовиків A-10.

"Додаткові сили надають унікальні можливості, які, поряд із нашими країнами-партнерами в регіоні, забезпечують подальший захист вільної міжнародної торгівлі та підтримання міжнародного порядку, заснованого на правилах, а також стримують дестабілізуючу діяльність Ірану в регіоні", — прокоментував рішення американський генерал Ерік Курилла.

Раніше повідомлялося, що за словами офіційного представника Білого дому Джона Кірбі, Іран за останні два роки здійснив 15 атак у регіоні на комерційні судна. Останній інцидент стався 3 травня, коли нафтовий танкер Niovi під панамським прапором був захоплений іранськими кораблями під час проходження через Ормузьку протоку.