У Повітряних силах пояснили, чому ППО не можна поставити подалі від міст

За словами речника ПС Юрія Ігната, американські винищувачі F-16 здатні перехоплювати ворожу ціль між областями та на кордоні з Україною.

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Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що українські системи ППО розташовані поблизу населених пунктів через те, що вони захищають об'єкти більш локально. Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Основними засобами, які збивають (ворожі повітряні цілі, — ред.), залишаються зенітні ракетні підрозділи, які розташовані поблизу населених пунктів, поблизу об'єктів і вони більш локально захищають їх, а не, як кажуть, у полях. Чому, мовляв, не поставити ППО, подалі від міста, щоб нам на голову нічого не летіло? Доводиться ці речі людям пояснювати – що це наративи російської пропаганди, що нашим людям намагаються вселити цю думку: "бачите, вони там спеціально в містах ставлять ППО, ми там вражаємо ті об'єкти, що нам потрібно, а вони збивають і все падає вам на голови, ось такі вони погані", — пояснив Юрій Ігнат.

За його словами, системи ППО розташовані настільки щільно та подалі від міст, наскільки це є можливим. Зокрема, це є так, як вирішило військове керівництво щодо максимального захисту саме великих міст та об'єктів. Ігнат додає, що вирішити цю проблему можуть американські винищувачі F-16, які здатні перехоплювати ціль між областями та навіть на кордоні з Україною.

Нагадаємо, на Київському безпековому форумі виділили 4 сценарії повітряних загроз для України. Зокрема, фронтова ворожа авіація масово застосовує кореговані авіабомби та завдають удари дронами-камікадзе Shahed.

Також секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що український військово-промисловий комплекс (ВПК) розпочав виробляти засоби для захисту портів від ворожих атак.