ЗСУ відійшли назад: росіяни просунулися на Сватівському напрямку, — DeepState (карта, відео)

За даними аналітиків, в окупаційного угруповання перевага в артилерії біля с. Кармазинівка. Захисники України проводять стабілізаційні заходи — ввели резерв і атакують ворога біля переправи.

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В останні три дні ворог почав нарощувати свою присутність у районі населеного пункту Кармазинівка, що у Сватівському районі Луганської області. Активність російських військ супроводжується відчутним прикриттям артилерії. Про це повідомляють військові аналітики проєкту DeepState.

У публікації наголошується, що згадана ділянка фронту донедавна залишалася відносно спокійною, а важливу роль у такому локальному успіху противника відіграла артилерія.

"Противник вмикав "Град", навіть якщо бачив пару наших бійців. Виходячи із ситуації, деякі підрозділи змушені були йти", — повідомляють військові дослідники.

Карта боїв у Сватівському районі Луганської області

У зв'язку з цим Сили оборони України проводять стабілізаційні заходи — ввели резерв і атакують окупантів біля переправи.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ від 23 липня повідомляється, що основні зусилля противника зосереджені на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, де тривають важкі бої. За добу відбулося 27 бойових зіткнень.

Нагадаємо, що, за інформацією The Wall Street Journal, контрнаступ ЗСУ зайшов у глухий кут тому, що Росія користується повітряною перевагою.

Зі свого боку, президент Зеленський пояснив повільне просування контрнаступу ЗСУ тим, що він не почався навесні. Росія скористалася зволіканням і замінувала території — збудовано кілька ліній оборони. Зараз Сили оборони потребують артилерії великої дальності, а, за оцінками ЗМІ, щомісячна витрата дронів становить близько 10 тисяч одиниць.