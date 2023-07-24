Leopard 2 і броньовики М-113 уже в дорозі: Іспанія передала Україні нову партію зброї (фото)
Мадрид також направив до Києва машини швидкої допомоги, вантажівки та різні види боєприпасів. А нещодавно до Польщі прибув польовий госпіталь.
Вранці, 24 липня, корабель із військовим і гуманітарним вантажем для ЗСУ вирушив з іспанського порту Сантандер, очікується, що нова партія озброєнь буде доставлена в Україну на початку серпня. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Іспанії у Twitter.
Напередодні, 23 липня, до Польщі також прибув польовий госпіталь.
Нова партія озброєнь від Іспанії: що отримає Україна?
- чотири танки Leopard 2A4 (раніше Мадрид передав Києву шість танків Leopard 2s з тими ж характеристиками).
- бронеавтомобілі М-113 ТОА (три з них для Прикордонної служби);
- десять вантажівок ВМФ (п'ять — для ДПСУ і п'ять — для ЗСУ);
- і автомобілі швидкої допомоги, зокрема броньовані.
Нагадаємо, що 12 липня видання NYT повідомляло, що у Байдена обговорюють постачання Україні ракет ATACMS. Як зазначають журналісти, у Вашингтоні долають свої побоювання, пов'язані з постачанням Україні далекобійних озброєнь.
Також повідомлялося, що колишній радник ОП Олексій Арестович заявив, що, окрім ATACMS і винищувачів F-16, у Силах оборони спостерігається дефіцит авто, кулеметів, мінометів і автоматів.