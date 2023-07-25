Вдале полювання: ССО вистежили під Бахмутом російську "Тріаду" і ще 8 цілей (відео)

Як зазначають у Командуванні Сил спецоперацій, за короткий проміжок часу на бахмутському напрямку знищили 9 ворожих цілей — комплекси РЕБ, артилерійські гармати та бронетехніка противника.

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Бійці Сил спеціальних операцій та артилеристи ліквідували комплекси радіоелектронної боротьби "Тріада" і "Леєр-2" росіян під Бахмутом. Про це повідомляє пресслужба ССО в Telegram.

"Комплекси радіоелектронної боротьби "Тріада" та "Леєр-2" знищено завдяки аеророзвідникам одного з підрозділів ССО України. Це сталося на Бахмутському напрямку. Там наші воїни провели розвідку позицій противника і після виявлення цілей вдало навели та скоригували артилерію Сил оборони", — йдеться в повідомленні.

Як зазначили військові, за короткий проміжок часу було знищено 9 ворожих цілей — комплекси РЕБ, артилерійські гармати, бронетехніка противника.

У ССО також заявили, що разом із розвідниками свої завдання відпрацьовують і оператори FPV-дронів, які завдають ударів не тільки по техніці та живій силі, а й знищують засоби спостереження противника.

Що відомо про знищені комплекси РЕБ?

"Тріада-2С" ("Тріада-2.3") — комплекс радіоелектронної боротьби для ураження супутників зв'язку противника. Комплекс створювався у двох варіантах — мобільному і стаціонарному. Це мобільний комплекс радіоелектронного ураження супутників зв'язку, зовнішній вигляд якого, як і характеристики цього комплексу, наразі не відомі широкому загалу. Стверджується, що можливості станції активних перешкод дають змогу ефективно боротися з усіма сучасними радіолокаційними станціями.

"Леєр-2" — російський автоматизований мобільний автоматизований комплекс радіотехнічної розвідки і радіоелектронної боротьби. Він забезпечує створення реальної завадової обстановки під час випробувань техніки на полігонах, а також оцінює електромагнітну обстановку. Мобільний комплекс технічного контролю, радіоелектронної імітації та постановки завад "Леєр-2" на базі багатоцільового броньованого автомобіля Тигр-М призначений для радіорозвідки джерел радіовипромінювань, постановки завад і радіопридушення радіоелектронних засобів (РЕЗ) противника, в тому числі і систем мобільного зв'язку.

РЕБ "Леєр-2" Фото: Defence Express

Нагадаємо, кількома днями раніше дрон ЗСУ за ніч підірвав одразу два російські танки. У Луганській області бійці роти ударних безпілотників "Ахіллес" (входить до складу 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка) стежили за двома російськими танками Т-80. Опісля, обравши зручний момент, бронетехніку противника атакував безпілотник. Дрон скинув на танки боєприпаси.

А 17 липня в Мінцифри розповіли, як українські дрони знищили техніку ЗС РФ на мільйони. Як заявив віцепрем'єр Михайло Федоров, дешеві безпілотники допомагають ЗСУ громити окупантів і берегти життя солдатів.