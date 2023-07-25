"Потрапили у саме серце": частину Спасо-Преображенського собору в Одесі доведеться знести

За словами протоієрея Одеської єпархії УПЦ Максиміана Погореловського, російська ракета знищила вівтар, а пошкоджені частини Собору можуть обвалитися будь-якої миті.

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Під час російського обстрілу Одеси у ніч на 23 липня, ворог фактично знищив вівтарну частину Спасо-Преображенський собору. Її доведеться зносити, повідомляє у своєму онлайн-брифінгу Ukraine Media Center Odesa.

Зазначається, що наразі невідомо, в якому стані перебуває фундамент, адже ракета пробила два поверхи вниз. Однак нижній храм уцілів, і комісія дозволила проводити там служби. Водночас, у приміщенні слід провести ремонт через пошкодження вікон.

"Потрапили саме в серце собору – вівтарну частину. Це найголовніше місце, яке може бути в храмі: вівтар, де завершується божественна літургія. Цей вівтар просто зник", – сказав представник Одеської єпархії УПЦ, протоієрей Максиміан Погореловський.

За його словами, "чудом" вцілила Касперівська ікона Божої Матері, що перебувала в епіцентрі вибуху.

Протоієрей також додав, що станом на сьогодні існують ризики обвалення пошкоджених частин Собору. Також слід перекрити частину даху, щоб не дощ не завдав додаткових пошкоджень.

Нагадаємо, в ніч на 23 липня російські окупанти масовано обстріляли з повітря Одесу. Агресор випустив по місту 19 ракет різних типів, зокрема "Калібр", "Онікс", "Іскандер" і Х-22. За даними муніципалітету Одеси, внаслідок обстрілу постраждала 61 будівля. Серед них 28 пам’яток архітектури, серед них будівля Будинку вчених, бульвар Жванецького і Спасо-Преображенський кафедральний собор на Соборній площі.

У Посольстві Італії в Україні 23 липня зазначили, що влада цієї європейської країни готова допомогти Україні реставрувати пошкоджені обстрілом культурні пам’ятки в Одесі, зокрема і Спасо-Преображенський собор.

24 липня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Спасо-Преображенський собор може в будь-який момент обвалитися через нестабільне положення однієї зі стін. За словами градоначальника, у храмі є аварійні ділянки, які несуть потенційну загрозу для тих, хто там працює, і для людей, які приходять подивитися на масшаб руйнувань.