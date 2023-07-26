Працівники ДСНС під час ліквідації наслідків ворожої атаки потрапили під російський обстріл (відео)
Працівники рятувальної служби під час гасіння пожежі, поблизу Торецька на Донеччині, потрапили під обстріл російських окупантів, на щастя обійшлося без постраждалих.
Співробітники ДСНС під час виконання роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки помітили у небі російських розвідувальний дрон, після чого окупанти почали обстрілювати рятувальників. Про це йдеться у дописі у Facebook.
За даними пресслужби ДСНС, окупанти цілеспрямовано почали вести прицільний вогонь по працівниках екстреної служби.
"Ворог не тільки безжалісно знищує все навколо, а ще й підступно гатить по нашим хлопцям, які ліквідовують пожежу, спричинену обстрілом", — сказано в повідомленні.
Наголошується, що попри постійну загрозу життю рятувальники продовжують виконувати свою роботу для захисту людей та їх майна.
16 липня повідомлялось, що у Миколаївській області біля села Красне Воскресенське сталося масштабне загоряння поля з пшеницею на площі 10 гектарів.
Нагадаємо, що 9 липня сталася пожежа на АЗС у Києві. Загалом у гасінні вогню було задіяно 30 осіб особового складу ДСНС. Також на місці працювали 5 одиниць спеціальної техніки.