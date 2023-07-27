Посилення ППО та перевірки військкомів: Зеленський провів Ставку у Дніпрі

Зі слів очільника держави, перевірка ТЦК після корупційних скандалів закінчується, а під "особливим контролем" перебувають 11 областей.

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Вранці 27 липня у Дніпрі президент України Володимир Зеленський провів виїзну Ставку. Засідання відбулося в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Розпочали робочий день у Дніпрі. Виїзна Ставка в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", — сказав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що під час виїзної Ставки говорили про ситуацію на фронті та перебіг наступальних і оборонних дій. Зокрема, президент заслухав доповіді головнокомандувач Валерія Залужного, командувачів Олександра Тарнавського і Олександра Сирського, керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова. Також командувач Повітряних сил Микола Олещук доповів про результативність використання наявних систем протиповітряної оборони та їх підсилення з урахуванням майбутніх надходжень.

Також на Ставці говорили про забезпечення боєприпасами українських військ. Ба більше, президент Зеленський заслухав доповіді від заступника Міністра оборони Ростислава Замлинського та командувача сил логістики Олега Гуляка.

Володимир Зеленський додав, що на Ставці у Дніпрі також обговорили перевірку військкоматів. Зі слів президента, перевірка ТЦК закінчується, а 11 областей перебувають на "особливому контролі".

Нагадаємо, 25 липня президент України Володимир Зеленський заявив про покарання для українських чиновників за негідну поведінку під час великої війни. Він мав на увазі депутатів, суддів і військкомів.

В Україні відбулася перевірка військкоматів, перші результати якої виявилися невтішними. Як повідомляли 26 липня, 16 осіб вже очікують на суд.