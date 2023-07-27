"Продовжуватимуть тиснути": у Пентагоні висловилися про успіхи ЗСУ в контрнаступі

Ллойд Остін вважає, що Україна зберігає боєздатність своїх військ і бойову техніку, тому обов'язково досягне успіху на полі бою.

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Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Україна має в своєму розпорядженні "різноманітні можливості", які дають їй змогу продовжувати контрнаступальні операції. Однак він уникнув коментарів щодо конкретних деталей бойових дій і поточного статусу контрнаступу. Про це він розповів під час пресконференції в Папуа-Новій Гвінеї, повідомляє CNN.

Ллойд Остін зазначив, що війська України стикаються з труднощами, як-от проходження через мінні поля і подолання інших перешкод, однак він підкреслив, що країна "зберігає боєздатність своїх військ і бойову техніку".

"У них усе ще є низка можливостей, і ми можемо очікувати, що вони продовжуватимуть тиснути", — заявив глава Пентагону.

Згідно з його заявою, українські сили мають чудову підготовку і здатність досягати успіху на полі бою.

"Україна добре підготовлена і добре навчена, щоб домогтися успіху, і, як ви чули, як я сказав минулого тижня, вони боролися наполегливо, вони торували собі шлях, щоб пройти через мінні поля та інші перешкоди, але вони все ще мають велику бойову міць", — сказав Остін.

Україна збільшила чисельність свого особового складу на південному сході країни після майже двох місяців повільного прогресу. Це говорить про те, що українські збройні сили, ймовірно, виявили потенційні слабкі місця в російських оборонних лініях, які можна використовувати у своїх подальших операціях. Це збільшення особового складу та пошук вразливостей у супротивників дозволяє Україні адаптуватися до ситуації на полі бою та підвищує її шанси на успішне виконання операцій.

Нагадаємо, що журналісти також писали, що в Пентагоні заявили про початок основної фази контрнаступу ЗСУ. В американському оборонному відомстві вважають, що "головний удар" українського контрнаступу зараз здійснюється на південному сході країни.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що ЗСУ вдалося вклинитися в першу лінію оборони ЗС РФ на трьох ділянках на Запоріжжі. За словами представника окупаційної адміністрації регіону, російські війська використовували весь арсенал наявного в них озброєння, щоб відбивати штурм ЗСУ.