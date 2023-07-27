"Закріплюються на досягнутих рубежах": бійці Нацгвардії просуваються під Мелітополем (відео)

За словами полковника Миколи Уршаловича, українські військові мають успіхи в наступі на Мелітопольському напрямку. Під Херсоном ситуація залишається напруженою.

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Під час операції на Мелітопольському напрямку бійці Нацгвардії, що входять до складу Сил оборони України, домоглися значних успіхів, здійснюючи успішний наступ і успішно закріплюючись на досягнутих рубежах. Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив тимчасовий виконувач обов'язків директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

"На Мелітопольському напрямку нацгвардійці продовжували наступальні дії у складі ударних угруповань Сил оборони. Мали тактичні успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють розвідку за напрямками подальших дій", — сказав він.

Він зазначив, що на Херсонському напрямку ситуація залишається напруженою, оскільки російські війська продовжують активну оборону та здійснюють невибіркові обстріли населених пунктів. Незважаючи на складнощі, підрозділи Нацгвардії активно проводять стабілізаційні заходи в цьому районі та здійснюють гуманітарне розмінування. Ці дії спрямовані на забезпечення безпеки та захист мирного населення, що є важливим пріоритетом для українських збройних сил у цій обстановці.

Нагадаємо, що 24 липня стало відомо, що експерти ISW вважають, що українські військові досягли значних успіхів у звільненні своїх територій. Зокрема, вони змогли деокупувати близько 53% землі, яка була захоплена російськими військами з моменту початку повномасштабного вторгнення.

21 липня радник президент США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Збройні сили України мають значну бойову міць, яку вони ще не застосували в контрнаступі. На його думку, ЗСУ прагнуть вибрати оптимальний момент для залучення всіх своїх бойових сил, щоб мати максимальний вплив на поле бою.