Проповз 150 метрів і врятував життя підлеглих: офіцер НГУ під носом у росіян підірвав ворожий танк

Ворожий танк заходився обстрілювати окопи нацгвардійців на Луганщині, а вчинок командира підрозділу НГУ забезпечив утримання позиції.

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На Луганщині в районі Серебрянського лісництва офіцер Нацгвардії знищив ворожий танк, який просто розстрілював позиції нацгвардійців. Про це розповів директор департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

Бій відбувся сьогодні вранці, 27 липня. Близько 4 ранку ворожий танк розпочав обстріл окопів з бійцями одного з підрозділів 5-ї Слобожанської бригади НГУ.

За словами Миколи Уршаловича, командир підрозділу — старший лейтенант Віктор Хоменко наказав бійцям відкрити вогонь по танку, а сам тим часом прихопивши протитанковий гранатомет NLAW з іншого боку вибрався з окопу і підібрався до ворожої броньованої техніки на відстань у 150 мерів і влучним пострілом знищив його.

Героїчний вчинок офіцера і командира забезпечив утримання позиції та врятував життя підлеглих.

Нагадаємо, що ЗСУ вдалося вклинитися в першу лінію оборони ЗС РФ на трьох ділянках на Запоріжжі. Щоб прорвати російську оборону в районі Оріхова ЗСУ використали щонайменше 100 одиниць бронетехніки.

Раніше повідомлялося, що на одній із ділянок фронту українські захисники підірвали протитанкові міни, які окупанти склали на узбіччі. Аеророзвідники, зарядили дрон вибухівкою та влучно скинули її в самісінький центр мінної купи. Після цього пролунав сильний вибух.