Польща готується закрити кордон із Білоруссю в разі провокацій ПВК "Вагнер", — глава МВС

Глава польського МВС Маріуш Камінський зазначив, що Варшава не дасть змоги "зеленим чоловічкам" дестабілізувати ситуацію і армія НАТО готова буде допомогти ліквідувати загрозу.

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Польща, Литва і Латвія мають намір узгодити спільні дії щодо закриття кордону поруч із Білоруссю, якщо десь станеться "серйозний інцидент" за участю найманців із ПВК "Вагнер". Про це заявив глава МВС Польщі Маріуш Камінський, пише Reuters 27 липня.

За його словами, розмови про це вже почалися і в разі будь-якої провокації з боку російських найманців, яка зможе якось нашкодити одній з європейських країн, Білорусь може опинитися в повній ізоляції.

"Якщо будуть серйозні інциденти за участю групи Вагнера на кордонах країн НАТО і країн ЄС, таких як Польща, Литва або Латвія, ми, безумовно, діятимемо разом... Я не виключаю, що якщо ми вирішимо, що це правильна відповідь на цей момент, ми запровадимо повну ізоляцію Білорусі", — ідеться в повідомленні.

Крім того, Маріуш Камінський наголосив, що Варшава не дозволить жодним "зеленим чоловічкам" бігати поруч із кордоном, адже це призведе до дестабілізації. У Білорусі перебуває зараз від 1000 до 1200 бійців ПВК "Вагнер" і практично всі вони розташовані на полігоні в Осиповичах, але мала частина під Брестом, практично відразу біля кордону з Польщею.

Хоч Маріуш Камінський вважає це небезпечним знаком, але закликав не перебільшувати загрозу.

"Регулярна армія будь-якої країни НАТО, зокрема Польщі, здатна швидко впоратися з такими формуваннями", — підсумував глава МВС.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що до Білорусі на бронеавтомобілях прибула велика колона "вагнерівців", яка стала 12-ю за останні кілька тижнів. У новій налічується щонайменше 50 одиниць техніки.