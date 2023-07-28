Штурми тривають: у ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті після звільнення Старомайорського

За даними Генштабу ЗСУ, українські бійці просуваються на Донеччині й успішно стримують атаки окупантів на Бахмутському та Лиманському напрямках.

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Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські військові після звільнення Старомайорського в Донецькій області зміцнюють свої позиції на досягнутих рубежах. Про це повідомляє Військове телебачення України.

Згідно із заявою Андрія Ковальова, зробленою в четвер, 27 липня, українські військові звільнили населений пункт Старомайорське в Донецькій області. Під час цієї операції вони зіткнулися зі щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наразі наші захисники закріплюють свої позиції на досягнутих рубежах.

Старомайорськ на карті

При цьому російські окупанти спробували відновити втрачені позиції в районі Рівнополя та Макарівки. Однак ворогу це не вдалося.

Зазначено, що росіяни продовжують чинити потужний опір, переміщують підрозділи та війська, активно застосовують резерви.

Крім того, сили оборони відбили наступ у районі села Надія на Лиманському напрямку.

Лиманський напрямок

Як повідомив Ковальов, українські війська продовжують стримувати наступ росіян на цьому напрямку.

Водночас на Бахмутському напрямку українські військові ведуть наступальні дії на північ і південь від міста Бахмут. Тривають важкі бої, ворог зазнає втрат, застосовує резерви.

Бахмутський напрямок

Кількома днями раніше видання NYT, посилаючись на дані Пентагону, повідомило про початок основної фази контрнаступу ЗСУ. В американському оборонному відомстві вважають, що "головний удар" українського контрнаступу зараз здійснюється на південному сході країни.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що ЗСУ вдалося вклинитися в першу лінію оборони ЗС РФ на трьох ділянках у Запорізькій області. За словами представника окупаційної адміністрації регіону, російські війська використовували весь арсенал наявного у них озброєння, щоб відбивати штурм ЗСУ.