Називали на честь мавпочки з дитячої програми: ЗМІ показали шкільне фото Пригожина (фото)

Однокласники бізнесмена відмовляються про нього розповідати і навіть бояться підтвердити, чи саме він навчався у їхньому класі.

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Журналісти Proect. Media поспілкувалися зі знайомими "головного заколотника" Росії і "кухара" президента РФ Володимира Путіна. З'ясувалося, що він виріс в інтелігентній сім'ї і серйозно займався лижним спортом. Медійникам навіть вдалося знайти фото 15-річного Пригожина у шкільному альбомі. Про це йдеться в телеграм-каналі "Проєкту".

"Проєкт" виявив цей знімок у шкільному випускному альбомі 1976 року, викладеному в соцмережах однокласником майбутнього бунтівника. Щоправда, однокласники не захотіли розповідати, чи старанним учнем був Пригожин. "Все може бути", — так відповів один із них на прохання підтвердити, що на фото справді власник ПВК "Вагнер". А невдовзі й закрив сторінку зі знімком. Інший порадив журналісту "Проєкту" "вдягнути броник і побігати по окопах", — йдеться в повідомленні.

За інформацією журналістів, Євген Пригожин сів до в'язниці у 19 і вийшов, коли йому було майже 30. Народився майбутній "бунтівник" в інтелигентній сім'ї, професійно займався лижним спортом і потрапив до спортивного інтернату, де готували майстрів спорту і майбутніх олімпійських чемпіонів.

Але олімпійцем Пригожин не став, у 1979 році він отримав свій перший термін за крадіжку (умовно). Але це його не зупинило. Навесні 1980 року Пригожин із спільниками промишляв у північній частині Ленінграда — грабував заможні квартири. Обирали ті квартири, де Пригожин бував у гостях у дівчат. Про це розповів журналістам його спільник.

Члени банди називали Пригожина Жако, як мавпочку однієї з дитячих програм тих часів — Жаконю.

Також журналісти з'ясували, що одного разу Пригожин із друзями відпочивав у ресторані "Океан", а коли вони поверталися додому, напали на жінку. Пригожин почав її душити і душив допоки жертва не знепритомніла. У жінки тоді забрали чоботи і сережки.

Пригожин вихвалявся спільникам, що коли потрапив у камеру до рецидивістів, загнобив їх одразу фізично і морально.

З в'язниці він вийшов уже в часи перебудови і почав "бізнес", продаючи старі авто. Одним із його клієнтів став Андрій Константинов, який пізніше стане автором книги "Бандитський Петербург".

Гроші на свій перший серйозний бізнес Пригожин взяв у одного з героїв того самого "Бандитського Петербурга" — власника мережі казино у Петербурзі Михайла Міріашвілі — він відкрив ресторан "Стара таможня". Спочатку гостей вирішили заманювати стриптизом, але це не спрацювало, потім солідна публіка таки потяглася в ресторан. Туди заходив ексмер Петербурга Анатолій Собчак і його заступник — Володимир Путін.

Далі Пригожин відкрив ще один плавучий ресторан New Island, який облюбував Путін та його друзі. Тут президент та його команда приймали закордонних гостей. Пригожин іноді був особистим офіціантом Путіна — клав серветку йому на коліна. Путін постійно жартував з лисини Пригожина, говорячи "чудова зачіска".

Далі Пригожин відкрив ще кілька ресторанів, які віджав у партнерів, але ніхто на нього не поскаржився, оскільки той вже мав сильного покровителя.

Нагадаємо, що у мережі з'явилась інформація про особливі вподобання Євгена Пригожина. Як з'ясували ЗМІ, екскухар Путіна мав "гарем незайманих", сподіваючись, що це збереже йому молодість. Дівчина, яка вже була "на зустрічі" з Пригожиним розповіла, що він називав незайманих дівчат "шампуньками", тому що він їх "відкривав та викидав".

Нагадаємо, що 22 липня керівник російського правозахисного проєкту "Гулагу.нет" Володимир Осєчкін заявив, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин втратив фалангу безіменного пальця лівої руки, коли сидів у в'язниці в 1980-х роках. У такий спосіб його покарали інші засуджені за співпрацю з адміністрацією виправного закладу.