"Геть з України. Щось не ясно?": Подоляк нагадав РФ умови Києва щодо переговорів

Радник керівника ОП вважає, що зараз з Росією немає сенсу говорити, адже Москва підриває глобальний порядок безпеки та продовжує криваву війну проти України.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк після серії заяв Кремля, які прозвучали 28 червня щодо провалу якихось значущих переговорів, нагадав РФ вимоги України. Відповідний допис він опублікував у Twitter.

"Знову демонструється традиційне "переговорне ниття" росіян: "З нами відмовляються говорити!" Так, вони роблять. Бо немає сенсу. Бо саме Російська Федерація підриває міжнародне право та глобальний порядок безпеки; організували широкомасштабну криваву неспровоковану війну; показово тероризує мирне населення іншої країни крилатими ракетами, вбиваючи тисячі людей. Про що і з ким говорити?", — відповів Подоляк на закиди Москви.

Щоб почати переговори радник глави ОП перерахував основі вимоги України до Росії: "Якщо Москва хоче домовлятися, шлях вільний. 1. Геть з України. 2. Зміна політичної еліти. 3. Визнати військові злочини. 4. Видати трибуналу організаторів війни. Щось не ясно?" — написав Подоляк.

Що відомо про закиди Кремля

Президент РФ Володимир Путін 28 липня на пленарному засіданні саміту "Росія–Африка" заявив: "США та НАТО відмовляються від переговорів з Росією щодо забезпечення рівної безпеки для всіх країн, а президент України Володимир Зеленський законодавчо закріпив неможливість вести переговори з Росією".

Він наголосив, що неодноразово заявляв про готовність Росії до переговорів, проте Москва не може нав'язувати їх, тому що українська влада, начебто, відмовляється.

Нагадаємо, 28 липня речниця МЗС РФ Марія Захарова "за Фрейдом" пояснила ненависть українців до Путіна. Чиновниця заявила, що те, що "відбувається в Україні" зараз, пояснив би засновник психоаналізу Зигмунд Фрейд.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив, що Африка стає новим центром сили, і з цим доведеться кожній країні рахуватися. Путін упевнений, що Росія та країни Африки мають спільну згоду в тому, що за свій суверенітет потрібно боротися.