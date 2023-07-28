Удар ЗС РФ по багатоповерхівці в Дніпрі: кількість постраждалих зросла, — МВС (фото)

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, постраждали 5 осіб — їм надали медичну допомогу на місці.

Related video

Унаслідок ракетного удару по Дніпру 28 липня травмовано п'ятьох осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За інформацією глави МВС, постраждали четверо чоловіків віком від 18 до 53 років і 77-річна жінка.

Усім постраждалим надали медичну допомогу на місці без госпіталізації.

Також Клименко додав, що поквартирний обхід було завершено, а правоохоронці фіксують злочини країни-агресора.

Повідомляється, що внаслідок удару пошкоджено верхні поверхи 12-поверхової будівлі. Також у МВС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу в будівлі СБУ.

ЗС РФ вдарили ракетами по житловому будинку в Дніпрі — останні новини

Як уже повідомлялося, 28 липня Збройні сили РФ завдали ракетного удару по Дніпру. Одна з ворожих ракет влучила у 12-поверховий житловий будинок. За даними ЗМІ, росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер".

Пізніше президент Володимир Зеленський також повідомив про влучання ворожого снаряда в обласне управління Служби безпеки України. Там виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів, проте до цього часу її вже загасили співробітники ДСНС.