Солдатів РФ їли морські тварини, а Посейдон був на нашому боці: у ССО нагадали про звільнення Зміїного

За словами підполковника Олександра Кондратенка, під час деокупації острова, він перебував у зоні дії всіх вогневих засобів ЗС РФ. Але сили ССО скористалися штормовою погодою, щоб піти.

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73-й морський центр спеціальних операцій керував операцією зі звільнення острова Зміїний у Чорному морі, бійці якого скористалися штормом, щоб "зникнути" після ризикової, але вдалої операції. Про це повідомляє Metro.co.

Згаданий підрозділ ЗСУ називають аналогом Американських морських котиків або Спеціальної човнової служби Великої Британії. Високопоставлений український офіцер ССО розповів, що українські захисники, висадившись на світанку, проходили повз тіла російських солдатів, яких їли морські тварини.

За словами підполковника Олександра Кондратенка, прессекретаря Сил спеціальних операцій, ціла низка загроз все ще залишалася навіть після того, як російські війська залишили острів.

Українські війська на Зміїному

Зміїний був важливий зі стратегічного погляду, додав представник ССО. 73-й морський центр тісно співпрацював і планував операцію зі звільнення Зміїного спільно з іншими підрозділами Сил оборони України.

Українські війська на Зміїному

"Не варто забувати, що острів перебував у зоні досяжності майже всіх російських вогневих засобів, у т.ч. Чорноморського флоту і ракетних комплексів у Криму", — пояснив підполковник Кіндратенко.

Оперативна група ССО підійшла якомога ближче на катерах. Потім уже водолази за допомогою підводних апаратів наблизилися до берега і знешкодили підводні міни та міни-пастки, додав він.

Звільнення Зміїного

І тільки потім прийшла черга висаджуватися українських морських котиків і саперів. Один із командирів, які брали участь в операції, розповів, що українці бачили під водою тіла російських солдатів, обгризених морськими тваринами.

Звільнення Зміїного

Російські сили спробували відповісти артударами, але не змогли завадити місії, тому що ССО скористалися погодними умовами і пішли під час шторму. За словами українських захисників, росіяни намагалися залучити авіацію і крилаті ракети, атакуючи українські човни.

Українські війська на Зміїному

Але "Посейдон виявився на нашому боці", пояснив військовослужбовець: "Почався шторм, і наші хлопці пішли морем".

У грудні 2022 року боєць із позивним "Шекспір" розповів, що звільнення Зміїного стало передумовою для зернового коридору.

Нагадаємо, що аналітики ISW оцінили події на фронті за 28 липня і розповіли, що росіяни пускають в дію найкращих професіоналів на Луганщині, що дало їм змогу дещо просунутись у районі Сватово-Кремінної. Водночас є просування і Сил оборони, а російське командування намагається відвернути від цього увагу.

Також повідомлялося, що 17 липня стало відомо про те, що супутник зафіксував невідомі об'єкти незадовго до удару по Кримському мосту.