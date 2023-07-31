"Мобілізують 80% чоловіків": Генштаб спростував фейк щодо призову до ЗСУ

Українці отримують повідомлення щодо рейдів, під час яких нібито перевірятимуть документи й усім чоловікам вручатимуть повістки. Такі публікції є російською дезінформацією.

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Російські пропагандисти поширюють фейки щодо проведення "повної мобілізації" в Україні, під час якої нібито планують мобілізувати 80% чоловіків. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ у Twitter.

"Ворог проводить чергову інформаційну операцію, спрямовану на зрив мобілізаційних заходів в Україні", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що під прапором ТСН телевізійного каналу "1+1" через деякі Telegram-канали поширюють дезінформацію щодо проведення "повної мобілізації" в Україні. Тоді як у будинкових групах і чатах у месенджерах Telegram, Viber і WhatsApp розповсюджуються такі повідомлення: "Добрий день! Завтра зранку й до вечора будуть перекриті дороги на світлофорах, буде рейд, будуть перевіряти документи поліція та військові, всім чоловікам призовного віку будуть вручатися повістки".

У Генштабі пояснили, що такі фейкові повідомлення та публікації поширюються для дискредитування мобілізаційних заходів в Україні та поширення паніки серед населення

"Закликаємо всіх, хто отримав подібні повідомлення, відразу повідомляти іншмс учасникам чатів і груп про те, що це дезінформація. Тільки разом ми забезпечимо нашу інформаційну безпеку та переможемо ворога", — наголосили в Генштабі ЗСУ.

У командуванні додали, що Верховна Рада ухвалила рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів — до 18 листопада 2023 року. Однак під час засідання не розглядалися та не ухвалювалися жодні додаткові умови та рішення щодо збільшення обсягів мобілізації.

Нагадаємо, 28 липня Фокус писав, що в західних регіонах спостерігається найнапруженіша ситуація для бізнесу через найбільшу кількість мобілізованих працівників.

Із 1 серпня очікуються зміни та нововведення в системі мобілізації. Зокрема, у строковиків з'явиться можливість добровільно приєднатися до Сил оборони. Також зміни запровадили у сфері бронювання співробітників.