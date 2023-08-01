Після атаки дронами: у Севастополі зупинили рух морського пасажирського транспорту

У РФ заявляють, що на кінцевих зупинках курсування морського транспорту буде організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті.

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У вівторок, 1 серпня, у тимчасово захопленому Севастополі було припинено роботу морського пасажирського транспорту. Про це повідомляє видання"Крим Реалії".

За даними джерела, у відомстві окупантів повідомили, що на кінцевих зупинках, таких як пл. Захарова і пл. Нахімова в Севастополі, буде організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті.

Про причини закриття рейду в російському відомстві не повідомили.

Що відомо про атаку Севастополя дронами 1 серпня

У Російській Федерації звинуватили Збройні сили України в атаці на їхні патрульні катери Чорноморського флоту на південний захід від Севастополя. Вважають, що були використані морські дрони.

Окремо в Міноборони РФ зазначили, що російським патрульним кораблям вдалося нібито знищити українські об'єкти.

"Сьогодні вночі ЗСУ здійснено безуспішну спробу атакувати трьома морськими безекіпажними катерами патрульні кораблі "Сергій Котов" і "Василь Биков" Чорноморського флоту, що виконують завдання з контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря. Під час відбиття атаки всі три безекіпажні катери противника знищено вогнем зі штатного озброєння російських кораблів", — ідеться в повідомленні.

Жодних доказів надзвичайної події з боку росіян не надійшло.

Нагадаємо, що після підриву Кримського мосту і "атаки дронів" на Севастополь Росія тимчасово призупинила прохід вантажних суден через Керченську протоку. У ніч на 17 липня на території Кримського півострова, поруч із мостом, пролунали потужні вибухи, унаслідок яких були помітні серйозні пошкодження.