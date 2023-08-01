ПВК "Вагнер" може стати основним партнером із навчання військових Білорусі, — ISW

"Вагнерівці" можуть замінити російських військових у навчанні білоруської армії. Пригожин і тисячі його бойовиків перебувають у Білорусі після невдалого збройного заколоту в РФ.

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Інститут вивчення війни 31 липня опублікував інформацію про те, що приватна військова компанія "Вагнер" може замінити російських військових як основного партнера білоруських збройних сил із навчання. Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.

Власник групи російських найманців Євген Пригожин і тисячі його бойовиків перебралися в Білорусь після невдалого збройного заколоту в Москві.

Відтоді на території республіки для бойовиків було створено табір, у якому проходять підготовку білоруські військові.

Міністерство оборони Білорусі оголосило 30 липня, що найманці "Вагнера" провели навчання на рівні роти з невказаними елементами кількох білоруських механізованих бригад.

"Навчання включали "тактичні маневри спешеної піхоти" і були зосереджені на приховуванні сил від ворожих БПЛА та координації між ротами, взводами та відділеннями", — йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни.

Повідомляється, що в них також фігурувала "білоруська піхота, яка проводить загальновійськовий штурм за підтримки танків і артилерії".

"Примітна нова роль групи Вагнера в навчанні на рівні компаній у Білорусі", — додали в ISW. За спостереженнями військових аналітиків, білоруські військові зазвичай проводять такі навчання з російськими інструкторами та покладаються на російських спеціалістів щодо планування будь-яких навчань за участю кількох бригад, у яких поки що не спостерігалося участі найманців "Вагнера".

Експерти вважають, що "вагнерівці" можуть "спробувати замінити успадковані відносини російсько-білоруських підрозділів".

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що Білорусь хоче укласти з Іраном угоду про виробництво БПЛА Shahed. Міністри оборони двох країн напередодні підписали угоду про військове співробітництво. Аналітики не виключають, що під час переговорів топчиновники також обговорювали закупівлю і виробництво озброєння.

Також напередодні в мережі з'явилася інформація про те, що Пригожин відкликав із відпустки всіх найманців ПВК "Вагнер". Російські найманці будуть змушені прибути на полігони Білорусі за наказом глави формування.