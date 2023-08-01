"Тривають 100 обшуків": Данілов прокоментував масові перевірки ТЦК в Україні (відео)

11 областей сьогодні перебувають у зоні особливої уваги слідчої групи, яка перевіряє правомірність дій ТЦК та СП.

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Наразі тривають масштабні перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а 11 областей сьогодні у зоні особливої уваги правоохоронців. Про це 1 серпня повідомив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

З його слів, на Ставці Верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський порушив питання стосовно роботи центрів комплектації по всій державі. Учасники засідання ухвалили рішення, на підставі якої було вжито відповідних дій та перевірити усіх без винятку ТЦК.

У звіті Міноборони, який надав генерал Олександр Павлюк, йдеться про те, що 11 областей сьогодні перебувають у зоні особливої уваги слідчої групи. Які саме це регіони, Данілов не назвав.

"Тривають 100 обшуків у різних містах, пов'язані саме з центрами комплектації", – пояснив Данілов.

Секретар РНБО додав, що саме учасники бойових дій мають в першу чергу працювати у цих центрах комплектації. На його думку, люди, які пройшли війну не допустять такої ситуації, яка наразі існує.

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"Саме у такий спосіб, я думаю, буде й вирішено питання найближчим часом", – наголосив Данілов.

Нагадаємо, 1 серпня заступник міністра оборони Олександра Павлюка заявив, що ТЦК очолюватимуть ті люди, які не можуть далі воювати через отримані поранення. Планується, що до кінця року 30% керівників ТЦК будуть замінені ветеранами. Він також наголосив, що процес заміни не буде швидким, оскільки ці люди мають виявити бажання працювати у цих установах.