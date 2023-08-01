Вимагав відчепитися від УПЦ: патріарх Кирило відповів наміснику Спасо-Преображенського собору в Одесі

Кирило назвав тон, у якому до нього звернувся український священнослужитель "зухвалим" і списав це на "сильне емоційне потрясіння" після пережитого і побаченого.

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Патріарх Кирило відповів архієпископу Арцизькому Віктору, який після ракетної атаки ЗС РФ Одеси та руйнування Спасо-Преображенського собору попросив його "відчепитися" від Української православної церкви (УПЦ МП). Відповідь патріарха оприлюднили на сайті Відділу внутрішніх церковних зв'язків.

Зазначається, що патріарх Кирило ознайомився з відкритим листом українського священнослужителя від 23 липня 2023 року, адресованому йому та членам Священного Синоду РПЦ.

"Різкий і вкрай зухвалий тон звернення, обраний Вами для вираження своїх почуттів, можу пояснити лише станом сильного емоційного потрясіння, в якому Ви перебуваєте через трагедію. Звістка про руйнування Одеського Спасо-Преображенського собору відгукнулася в моєму серці величезним болем та глибоким сумом. Нині немає слів, щоб описати ту гіркоту, яку я зазнав, дізнавшись про завдані храму ушкодження. Розумію, як сильно поранив вашу душу вид руйнувань Преображенського собору. Повною мірою поділяю скорботу всіх православних жителів міста, так само як і їхню радість від того, що головна святиня храму – Касперівська ікона Божої Матері – дивом не постраждала і була знайдена в цілості", — йдеться у відкритому листі.

Далі патріарх Кирило написав, що вважає звинувачення та закиди на його адресу та адресу його оточення необґрунтованими та несправедливими і заявив, що Російська церква вже 9 років молиться "про кожного загиблого і про тих, хто залишився без даху над головою" і всі ці роки робить все можливе, щоб допомогти нужденним та постраждалим незалежно від їхньої віри, національності та політичних переконань.

Що написав Кирилу архієпископ Арцизький Віктор

23 липня архієпископ Арцизький Віктор звернувся до патріарха Кирила. Він звинуватив його у підтримці війни проти України, і що під його особистим благословенням ЗС РФ чинять безчинства та відверту війну на суверенній території Української Держави.

"Ваші єпископи та священики освячують та благословляють танки та ракети, які бомбять наші мирні міста. Сьогодні, коли я приїхав після закінчення комендантської години до Спасо-Преображенського Одеського кафедрального собору, і побачив, що "благословенна" Вами ракета РФ прилетіла прямо до вівтаря храму, до святих, я зрозумів, що спільного з Вашими розуміннями в Української Православної Церкви нічого вже давно немає. Сьогодні Ви і всі Ваші послушники, робите все, щоби УПЦ була знищена на території України. Сьогодні ми (говорю від імені багатьох архієреїв УПЦ) засуджуємо цю шалену агресію РФ проти нашої Незалежної країни. Вимагаємо відчепитися від нашої Церкви, від наших архієреїв та нашого Предстоятеля", — написав архієпископ Віктор.

Він додав, що в УПЦ нині свій шлях і їй не по дорозі з РПЦ.

Нагадаємо, що 23 липня російські війська здійснили масований ракетний обстріл Одеси. Постраждали житлові будинки, будівля адміністрації, Будинок вчених і Спасо-Преображенський собор УПЦ.

29 липня до Одеси прибула місія ЮНЕСКО, щоб провести комплексну оцінку шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам ракетними ударами, здійсненими ворогом від 19 до 23 липня.