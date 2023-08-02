Марафон, а не спринт: у Пентагоні висловилися з приводу контрнаступу ЗСУ

Представник Міноборони США генерал Пет Райдер зазначив, що на Сили оборони України чекає важка боротьба, але для цього вони володіють значним бойовим потенціалом.

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Під час контрнаступу на українські війська чекає ще важка боротьба — На Сили оборони чекає марафон, а не участь у спринті, заявив 1 серпня прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

Під час пресконференції Райдер відповів на запитання журналіста про темпи контрнаступу в Україні, та чому нинішні наступальні операції відрізняються від тих, які були проведені восени минулого року в Харківській області.

Генерал у відповіді послався на слова міністра оборони США Ллойда Остіна, які він виголосив на останній зустрічі контактної групи у форматі "Рамштайн".

"Загалом, я скажу, що ми продовжуємо бачити, як просувається їхній контрнаступ. Це була і буде важка боротьба для них. Я хотів би підкреслити коментарі міністра Остіна, що це буде марафон, а не спринт", — заявив Райдер.

Також представник Пентагону відповів на питання резервів і бойової потужності української армії, якими володіють Сили оборони, і які вже були залучені в ході наступальної кампанії.

"Я не хочу вдаватися до подробиць того, де вони застосовують або не застосовують свої можливості і який їхній резервний потенціал. Можу сказати, що вони володіють значним бойовим потенціалом, і ми впевнені, що вони будуть продовжувати мати засоби, за допомогою яких зможуть продовжувати цю кампанію", — наголосив Райдер.

Генерал запевнив, що Україна може надалі розраховувати на гарантовану підтримку США і союзників, якщо у Сил оборони виникнуть потреби на полі бою.

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