10 тисяч дітей під загрозою: РФ готує нову депортацію українців з окупації, — ЦНС

В українському підпіллі зазначили, що дітей із Запорізької області розвозять по таборах по всій Росії. Відповідальність за проєкт лежить на партії Володимира Путіна.

Related video

Російські окупанти планують за літо "промити мізки" дітям на захоплених територіях Запорізької області. Попередній план — понад 10 тисяч осіб. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 2 серпня.

За інформацією українського підпілля, колаборантам поставили завдання вивезти "на відпочинок" понад 10 тисяч місцевих дітей. У цьому російська влада переслідує власні цілі.

Дітей вивозять у табори Дагестану, Чувашії, Краснодарського краю та інших частин Російської Федерації. Відповідальність за проект лежить на партії президента РФ Володимира Путіна.

"У таборах дітей піддають ідеологічній обробці через пропагандистські концерти та "освітні заходи". При цьому нерідко діти стають жертвами злочинів, зокрема в дитячому таборі в Анапі четверо дітей з тимчасово окупованих територій Донбасу стали жертвами педофіла, який скористався їхнім безправним статусом на віддаленій землі", — йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву наголошують, що це частина політики геноциду з боку Кремля, і що росіяни свідомо знищують ціле покоління в промисловому масштабі та прикриваються благими намірами.

"До цієї програми залучена не тільки верхівка агресора або купка колаборантів на місцях, а педагоги, лікарі, артисти та інші працівники таборів", — підсумували в ЦНС.

Нагадаємо, 27 липня генпрокурор Андрій Костін заявив, що найбільших страждань агресія Росії завдає українським жінкам і дітям. Правоохоронці ретельно фіксують воєнні злочини РФ в Україні, жінки та діти в центрі уваги.