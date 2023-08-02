"Першими простягнули хліб і рушницю": Данілов висловився про непорозуміння між Польщею і Україною

На думку секретаря РНБО, напруження війни викликало емоції, але в українсько-польській родині без сторонньої допомоги зможуть владнати будь-які непорозуміння.

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Секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов висловився про нібито напруженість у відносинах між Польщею та Україною. Він подякував народові Польщі за допомогу з першої хвилини російсько-української війни. Про це він написав у своєму твітері.

"Ми дякуємо за кожний злотий, снаряд чи добре слово і за кожну жінку і дитину, яких польський народ прихистив у своїй домівці в найстрашніші моменти нашої історії. Ми об’єднанні спільною європейською історією, мільйонами родинних і дружніх зв’язків і єдиною ціллю – знищення московської потвори, яка посягнула на нашу і вашу свободу", — зазначив секретар РНБО.

Він додав, що народ Польщі та влада країни стоять пліч-о-пліч з Україною з першої хвилини війни "проти російського мороку і московської дикості".

"Ми пам’ятаємо, хто перший простягнув Україні рушницю і хліб! Напруження Великої війни інколи викликають емоційні дії і слова, але в нашій родині ми самостійні, без сторонньої допомоги зможемо владнати будь-які непорозуміння", — написав Данілов.

Нагадаємо, що конфлікт із Польщею виник через висловлювання держсекретаря Канцелярії президента Марціна Пшидача про те, що Київ недостатньо цінує підтримку Варшави. В Офісі президента України подібні заяви називали "маніпуляцією", а українське МЗС викликало польського посла, що викликало критику з боку прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що емоційні політичні висловлювання не можуть зіпсувати відносини між Україною та Польщею, а Київ дуже цінує підтримку своїх західних партнерів.