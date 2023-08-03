Зеленський і Путін не готові: президент Бразилії поскаржився, що його "мирний план" ігнорують

За словами бразильського лідера, президенти Росії та України поки що не погоджуються на пропоновані ініціативи і не вступають у конструктивний діалог для якнайшвидшого завершення війни.

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Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва знову висловив інтерес до "мирних ініціатив" щодо України. Він висловив стурбованість тим, що його запропонований "план" досі залишається непоміченим та ігнорується. Про це повідомляє видання Reuters.

Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що Бразилія докладає зусиль для пошуку мирного вирішення війни в Україні. Однак, на його думку, президент Росії Володимир Путін і президент України Володимир Зеленський поки що не готові прийняти пропоновані ініціативи або вступити в конструктивний діалог.

Він пояснив, що його країна, разом з іншими, прагне запропонувати мирне рішення для України в той момент, коли обидві сторони будуть готові до такого діалогу. Він висловив невдоволення щодо західних держав і Ради Безпеки ООН за їхні начебто недостатні зусилля в зупинці війни в регіоні. На думку Лули да Сілви, міжнародне співтовариство повинно активніше втручатися, щоб припинити насильство і сприяти мирному вирішенню конфлікту.

"Радбез ООН не спрацював. США вторглися в Ірак, Франція та Англія вторглися в Лівію, тепер Росія. І кожен має право вето", — сказав він.

Сілва також висловив думку про те, що G7, група, що складається з семи найбільших промислово розвинених країн, більше не повинна існувати. Він припускає, що G7 слід замінити більш представницькою та інклюзивною групою, такою як G20, до якої ввійдуть не тільки промислово розвинені країни, а й країни, що розвиваються.

"Я сподіваюся, що раз і назавжди люди побачать, що обговорення політики в G7 застаріло. Після G20 G7 навіть не повинно бути", — підкреслив Лула да Сілва.

Нагадаємо, що 19 липня під час саміту лідерів країн ЄС, Латинської Америки та Карибського басейну президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва заявив, що світ уже починає втомлюватися від російсько-української війни.

10 травня президент Бразилії Лула да Сілва на зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив про своє бажання допомогти Україні та Росії знайти компромісне рішення на переговорах, пов'язаних із закінченням війни. Він також висловив надію на те, що сторони зможуть знайти "золоту середину" і досягти миру.